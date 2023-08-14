Итоги дня Тюмени: чипизация животных, рост цен на лекарства и кофе, погибшие в ДТП

14 августа в Уватском районе произошло смертельное ДТП. Здесь погибли четыре человека, двое из них несовершеннолетние. Столкнулись внедорожники «Чери», «Шевроле» и КИА. После столкновения произошло возгорание двух внедорожников, они полностью сгорели. 52-летняя женщина (водитель «Чери»), еë 63-летний супруг и 13-летний сын, все они погибли на месте происшествия. Движение на трассе было ограничено на 4 часа. Позже стало известно, что в «Шевроле» погибла молодая девушка.