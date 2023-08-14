Итоги дня Тюмени: чипизация животных, рост цен на лекарства и кофе, погибшие в ДТП

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Заявление сделано в ходе пресс-конференции 14 августа. Александр Моор считает, что животное можно будет идентифицировать по чипу, если хозяин решит его выбросить на улицу.
«Мы не решим проблему (бродячих животных, — прим.ред.), пока не повысим ответственность людей. Мое мнение — каждый кто заводит питомца, должен его прочипировать», — сказал Моор.
Жители Тюменской области не довольны подобной идеей. Тюменцы полагают, что этот процесс будет проходить за их счёт (стоимость услуги 700 — 800 рублей). А потом местные власти введут налог на всех питомцев. Некоторые жители Тюмени полагают, что после питомцев власти могут взяться и за тюменцев.
Этой осенью этого года могут вырасти цены на кофе, чай, сигареты, спиртосодержащие медикаменты и автомобили. Эксперты уже отмечают повышение уровня инфляции на 0,63 в июле. Продовольственные товары уже выросли на 2,2%, непродовольственные выросли в цене на 2,4%.
Более того, ожидается рост стоимости услуг такси на 5-10%. Рост оптовых цен на кофе и чай на 6-9% приведет к подорожанию этих товаров в рознице на 5-15%. Из-за новых акцизов на этанол (пока он не введён), увеличится стоимость спиртосодержащих лекарств.
Тюменские водители намерены организовать серию забастовок из-за нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». По словам владельца одного из местных таксопарков, водители опасаются того, что после вступления в силу закона, они останутся без работы.
Таксисты заявляют, что от нововведений пострадают и пассажиры, ены на услуги могут серьёзно увеличиться. Забастовки водители планируют проводить несколько дней подряд.
Отметим, новый закон наложит ряд ограничений для таксистов и таксопарков. Теперь водителям нужно регистрироваться в специальном реестре.
14 августа в Уватском районе произошло смертельное ДТП. Здесь погибли четыре человека, двое из них несовершеннолетние. Столкнулись внедорожники «Чери», «Шевроле» и КИА. После столкновения произошло возгорание двух внедорожников, они полностью сгорели. 52-летняя женщина (водитель «Чери»), еë 63-летний супруг и 13-летний сын, все они погибли на месте происшествия. Движение на трассе было ограничено на 4 часа. Позже стало известно, что в «Шевроле» погибла молодая девушка.