Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок

Тюменские таксисты сервиса «Яндекс. Go» намерены организовать серию забастовок из-за нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который вступит в силу с осени этого года. Документ существенно изменит требования, которые, в свою очередь, окажут влияние на работу служб такси.