Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Тюменские таксисты сервиса «Яндекс. Go» намерены организовать серию забастовок из-за нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который вступит в силу с осени этого года. Документ существенно изменит требования, которые, в свою очередь, окажут влияние на работу служб такси.
По словам владельца одного из местных таксопарков, водители опасаются того, что после вступления в силу закона, они останутся без работы.
«Таксисты хотят показать, что введение нововведение отразится не только на них, но и на пассажирах. Для этого хотят провести „ленивую забастовку“. То есть, в час пик массово не выйдут на работу. Это приведет к росту цен на поездки для пассажиров. Такие забастовки водители планируют проводить несколько дней подряд», — сообщил Ура. Ру собеседник на условиях анонимности.
Отметим, новый закон наложит ряд ограничений для таксистов и таксопарков. К примеру, обязательной станет регистрация специальном реестре перевозчиков и автомобилей такси. Также до работы не допустят водителей с непогашенной судимостью и имеющих более трех неоплаченных административных штрафов.