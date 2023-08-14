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Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок

Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок

14 августа 2023, 03:57
Фото: 1MI
Водители протестуют против нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ».
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Тюмень

Тюменские таксисты сервиса «Яндекс. Go» намерены организовать серию забастовок из-за нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который вступит в силу с осени этого года. Документ существенно изменит требования, которые, в свою очередь, окажут влияние на работу служб такси.

По словам владельца одного из местных таксопарков, водители опасаются того, что после вступления в силу закона, они останутся без работы.

«Таксисты хотят показать, что введение нововведение отразится не только на них, но и на пассажирах. Для этого хотят провести „ленивую забастовку“. То есть, в час пик массово не выйдут на работу. Это приведет к росту цен на поездки для пассажиров. Такие забастовки водители планируют проводить несколько дней подряд», — сообщил Ура. Ру собеседник на условиях анонимности.

Отметим, новый закон наложит ряд ограничений для таксистов и таксопарков. К примеру, обязательной станет регистрация специальном реестре перевозчиков и автомобилей такси. Также до работы не допустят водителей с непогашенной судимостью и имеющих более трех неоплаченных административных штрафов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Такси#Рост тарифов#Забастовки#Тюмень#Тюменская область
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