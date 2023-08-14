В Тюмени осенью вырастут цены на сигареты, кофе и лекарства

Повышение производителями отпускных цен на кофе и чай на 6-9%, приведет к подорожанию этих товаров в рознице на 5-15%. Если будет введен акциз на этанол, увеличится стоимость спиртосодержащих лекарств более чем на 20%. Из-за увеличения стоимости бензина может от 5 до 10% вырасти в цене услуга проезда в такси, пишет РБК Тюмень.