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В Тюмени осенью вырастут цены на сигареты, кофе и лекарства

В Тюмени осенью вырастут цены на сигареты, кофе и лекарства

14 августа 2023, 03:37
Фото: 1MI
Также в сентябре на 5-10% вырастет стоимость на услуги такси.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области осенью этого года могут вырасти цены на кофе, чай, сигареты, спиртосодержащие медикаменты и автомобили. Такие прогнозы озвучивают аналитики маркетплейса «Финмир», основываясь на рост уровня инфляции до 0,63 в июле.

По словам финаналитика Сергея Чеврычкина, продовольственные товары в июле подорожали на 2,2% год к году и прибавили 0,49% по отношению к июню, непродовольственные выросли в цене на 2,4% год к году и прибавили 0,91% по отношению к июню.

По его мнению, вероятность того, что осенью цены на определенные товары вырастут — высока. В частности, могут от 10 до 20% увеличиться цены на табачную продукцию из-за предложения правительства РФ повысить на 30% ставку акциза на сигареты и роста издержек.

От 10 до 15% подорожают из-за ослабления рубля автомобили.

Повышение производителями отпускных цен на кофе и чай на 6-9%, приведет к подорожанию этих товаров в рознице на 5-15%. Если будет введен акциз на этанол, увеличится стоимость спиртосодержащих лекарств более чем на 20%. Из-за увеличения стоимости бензина может от 5 до 10% вырасти в цене услуга проезда в такси, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год существенно подорожали мясо, рыба и икра. Стоимость этих продуктов увеличилась от 150 до 1 тысячи рублей.

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