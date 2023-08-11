350 рублей не предел: тюменцев готовят к резкому повышению цен на поездки в такси

Росстат опубликовал обновленные данные об услугах такси. По итогам июня стоимость поездки на таксомоторе достигла максимума за последние десять лет: 32,53 рублей в расчете на 1 км пути. О том, что проезд в перспективе будет только дорожать убеждены участники рынка услуг такси в Тюмени. В разговоре с агентством «Наш город» они утверждают, что виной всему вступление в силу нового закона «О такси», который по сути нацелен на поборы таксистов, но при этом никак не регулирует их деятельность.