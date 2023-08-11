350 рублей не предел: тюменцев готовят к резкому повышению цен на поездки в такси

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Росстат опубликовал обновленные данные об услугах такси. По итогам июня стоимость поездки на таксомоторе достигла максимума за последние десять лет: 32,53 рублей в расчете на 1 км пути. О том, что проезд в перспективе будет только дорожать убеждены участники рынка услуг такси в Тюмени. В разговоре с агентством «Наш город» они утверждают, что виной всему вступление в силу нового закона «О такси», который по сути нацелен на поборы таксистов, но при этом никак не регулирует их деятельность.
Закон о такси (№ 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации»), который вступит в силу с 1 сентября, предполагает, что во всех регионах страны должны быть введены реестры перевозчиков и автомобилей такси. Для легальной работы водитель обязан зарегистрироваться в специальном реестре, а также привести вид машины к принятому стандарту: белому кузову с желтой полосой.
Работать в такси не смогут граждане с непогашенной судимостью за насильственные преступления (убийства, тяжкий вред здоровью, изнасилования и так далее), а также те, кто имеет более трех неоплаченных административных штрафов.
Службы заказа такси после вступления закона в силу обязаны будут организовать медосмотры самозанятых водителей, проверить их разрешение на работу, а также провести техосмотр автомобилей до начала рейса и по их окончании. Главной целью закона, по мнению его разработчиков, должно стать усиление ответственности агрегатора такси за пассажира во время поездки. Однако участники рынка заявляют, что документ предназначен для сбора денег в бюджеты разных уровней.
Так, федеральные агрегаторы такси — «Ситимобил» и «Максим» — уже заявили, что с сентября 2023 года подорожание услуг такси составит до 30%. Они провели эксперимент в двух регионах по соблюдению закона. Агрегаторы закрыли доступ к заказам водителям без разрешения. Тогда оставшиеся на линии таксисты смогли выполнить всего два процента заявок, а чеки на поездку выросли в среднем в три–восемь раз, пишет РБК.
Такая же ситуация будет и в Тюмени, полагает директор «Гильдии таксистов Тюменской области» Сергей Шеридан. Средний чек поездки по городу сейчас составляет 250 рублей, а в часы пик поднимается до 300 рублей. После нововведений стоимость проезда может увеличиться минимум в полтора — два раза. Но и это не основная проблема.
«Что толку, даже если цена вырастет — водителей все равно не будет: они будут как в 90-е, стоять по дорогам, и „работать с руки“, — считает собеседник агентства.
По словам Шеридана, только единицы будут собирать справки и разрешения на работу, часть водителей просто «отвалиться». Кроме того, зарегистрированные как таксомотор автомобили необходимо будет страховать по ОСАГО по-максимуму, а это примерно 70 тысяч рублей.
«Условно говоря, оно [ОСАГО] им [водителям] никак не окупится и никаких прямых финансовых или косвенных выгод не принесет. Это прямой расход, который будет останавливать почти 90% таксистов», — утверждает собеседник агентства.
Тюменский таксист Владимир К., сотрудничающий с одним из крупных агрегаторов, утверждает, что денег, вырученных за смену, ему хватает только на еду и бензин. Теперь он серьезно думает над сменой деятельности
«С каждой поездки агрегатор забирает свой процент — это примерно треть выручки, мне остается только на самое необходимое. Теперь я еще буду должен платить за справки за ОСАГО, проще не работать», — говорит Владимир.
По мнению Шеридана, после введения закона, проиграют все: водители останутся без работы, а пассажиры — без дешевого такси.
Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе РФ Андрей Попков согласен с этим мнением. Он отмечает, что люди уже сейчас стали реже пользоваться услугами такси из-за инфляции. Водители и агрегаторы такси не смогут и не захотят работать себе в убыток.
«У нас идет гиперинфляция в стране. У нас автомобили стоят каких-то уже конских денег, космических. Запчасти тоже дорогие. Топливо подорожало. Все дорожает, соответственно, такси будет дорожать», — делает вывод Андрей Попков.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года в Тюмени цены на услуги такси выросли на 16%.