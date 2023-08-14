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Published Сегодня, 12:35

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За чипизацию всех животных высказался тюменский губернатор Моор

За чипизацию всех животных высказался тюменский губернатор Моор

14 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI
Глава региона хочет повысить ответственность людей.

Глава региона считает, что это должно повысить гражданскую ответственность хозяев домашних животных.

«Мы не решим проблему (бродячих животных, — прим.ред.), пока не повысим ответственность людей. Мое мнение — каждый кто заводит питомца, должен его прочипировать», — сказал Моор.

Губернатор считает, что животное можно будет идентифицировать по чипу, если хозяин решит его выбросить на улицу.

«И если отказывается брать его обратно, пусть платит за содержание (в приюте. — прим.ред). Тогда у нас меньше будет бездомных животных», — резюмировал Александр Моор.
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#Алексей Каримов#Моор#Александр Моор#Пресс-конференция#Животные
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