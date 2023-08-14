За чипизацию всех животных высказался тюменский губернатор Моор

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Глава региона считает, что это должно повысить гражданскую ответственность хозяев домашних животных.
«Мы не решим проблему (бродячих животных, — прим.ред.), пока не повысим ответственность людей. Мое мнение — каждый кто заводит питомца, должен его прочипировать», — сказал Моор.
Губернатор считает, что животное можно будет идентифицировать по чипу, если хозяин решит его выбросить на улицу.
«И если отказывается брать его обратно, пусть платит за содержание (в приюте. — прим.ред). Тогда у нас меньше будет бездомных животных», — резюмировал Александр Моор.