В Тюмени назвали лучшего руководителя в строительной отрасли

Поточный метод организации строительства, который компания применила на этом объекте, победил в номинации «Технология года». Дом «Сибирский» был построен меньше чем за год. Покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением для тех, кто жил в съемных квартирах, а также и для инвесторов. Ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.