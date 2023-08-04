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В Тюмени назвали лучшего руководителя в строительной отрасли

4 августа 2023, 09:57
Фото: «Страна Девелопмент»
Накануне в Тюмени прошла церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2022 год».

В 2023 году на участие в конкурсе поступило 62 заявки от 37 организаций Тюменской области. В номинации «Руководитель года» было 12 претендентов. По итогам конкурсной оценки победителем признан Александр Гайдуков — президент группы компаний «Страна Девелопмент».

Под руководством Александра Олеговича компания стала лидером Тюменской области по объемам текущего строительства. Амбиции, грамотная политика и сильная команда помогли из статуса регионального застройщика уверенно выйти на федеральный уровень.

Сейчас «Страна» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В планах девелопера и дальше расширять географию присутствия.

Фото: «Страна Девелопмент»

На конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2022 год» копилку «Страны Девелопмент» пополнили еще две награды.

ЖК «Домашний» победил в номинации «Объект года. Новое строительство». Первый дом микрорайона стал дебютным в России жилым домом, построенным с применением механизма инфраструктурных облигаций. «Домашний» посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Фото: «Страна Девелопмент»

Поточный метод организации строительства, который компания применила на этом объекте, победил в номинации «Технология года». Дом «Сибирский» был построен меньше чем за год. Покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением для тех, кто жил в съемных квартирах, а также и для инвесторов. Ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.

Фото: «Страна Девелопмент»

Конкурсная комиссия, состоящая из экспертов сфер проектирования и строительства, разработки технологий и производства стройматериалов, в области развития территорий и подготовки кадров, на протяжении трех месяцев работала с номинантами, рассматривала поступающую на конкурс документацию. Согласно составленному сравнительному анализу, были выявлены лидеры во всех номинациях и категориях.

Фото: «Страна Девелопмент»

За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, а в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Компания сдает раньше срока 80% жилых домов. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой и эргономическими инженерными технологиями.

Фото: «Страна Девелопмент»

В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило степень кредитоспособности федерального девелопера ГК «Страна Девелопмент» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу — стабильный. Кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА» свидетельствует о том, что ГК «Страна Девелопмент» — успешный и стабильный игрок в отрасли жилой недвижимости.

При реализации собственных проектов федеральный застройщик «Страна Девелопмент» практически полностью перешел на использование российских строительных материалов. Лишь 2% используемых в строительстве и отделке материалов пока поставляются из-за рубежа.

Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Тюменская область#Общество#ЖК#Строительство жилья#Победители#Покупка квартир#Девелоперы#Александр Моор#Анастасия Имамахметова
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