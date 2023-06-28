Сегодня тюменцы отмечают праздник Курбан-байрам

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Губернатор уверен, что наши мусульмане и в дальнейшем будут принимать активное участие в жизни Тюменской области и наполнять её историю новыми свершениями.
«Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны», — написал Моор в своём telegram-канале.
Курбан-байрам — это мусульманский праздник, знаменующий завершение паломничества, связанного с посещением Мекки. Сегодня в честь этого дня в мечетях Тюмени с утра прошли молитвы.
Ранее «Наш город» писал, что накануне по улицам Тюмени несколько суток бегал баран. Тюменцы в шутку предположили, что животное сбежало, потому что не хотело быть съеденным на праздник.