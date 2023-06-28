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Сегодня тюменцы отмечают праздник Курбан-байрам

28 июня 2023, 04:20
Фото: telegram-канал Александра Моора

Александр Моор поздравил тюменских мусульман с религиозным праздником

Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Глава региона Александр Моор поздравил их с праздником.

Губернатор уверен, что наши мусульмане и в дальнейшем будут принимать активное участие в жизни Тюменской области и наполнять её историю новыми свершениями.

«Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны», — написал Моор в своём telegram-канале.

Курбан-байрам — это мусульманский праздник, знаменующий завершение паломничества, связанного с посещением Мекки. Сегодня в честь этого дня в мечетях Тюмени с утра прошли молитвы.

Ранее «Наш город» писал, что накануне по улицам Тюмени несколько суток бегал баран. Тюменцы в шутку предположили, что животное сбежало, потому что не хотело быть съеденным на праздник.

Курбан-байрам на подходе: по Тюмени вторые сутки бегает потерявшийся баран
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#Елена Чебоксарова#Мусульмане#Моор#Александр Моор#Праздник#Новости тюмени#Общество#Тюменцы
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