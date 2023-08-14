Число погибших в аварии на тюменской трассе выросло до четырех

С начала месяца «Наш город» сообщил уже о трёх подобных происшествиях. На прошлой неделе внедорожник КИА влетел под прицеп грузовика. За рулем иномарки находился 63-летний мужчина. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель и все пассажиры КИА погибли. На тюменской трассе в ночь с 8 на 9 августа произошло смертельное ДТП. всё произошло в Ишимском районе на 315 километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным автоледи, управляющая «Форд Куга», выехала на встречную полосу. Иномарка влетела в «Понтиак». Здесь в салоне находились трое подростков: девушка 16 лет и двое парней 14 лет. Водитель «Понтиака» 57-летняя жительница Омской области скончалась на месте. В «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу. Более того, два дня назад две девочки 6 и 14 лет попали под машину Toyota Camry. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ишиме. Водитель пояснил, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце. Впоследствии 6-летняя девочка от полученных травм скончалась, медики не смогли её спасти. Известно, что автомобилем управлял 25-летний мужчина, все обстоятельства ДТП выясняются.