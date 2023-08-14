На тюменской трассе в сгоревшей машине погибли три человека

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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск (в Уватском районе) 14 августа в полдень произошло смертельное ДТП. На этом участке столкнулись три автомобиля. В результате происшествия несколько человек пострадали и трое погибли на месте.
— Трагедия произошла сегодня в двенадцатом часу дня на 419-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском. По предварительной информации, в результате столкновения трёх легковых автомобилей и последующего их возгорания, погибли три человека, четыре получили различные травмы. — рассказали изданию «Nashgorod.ru» в пресс-службе регионального ГИБДД.
Стражи порядка отметили, что движение на указанном участке затруднено. На месте работают наряды ДПС, они регулируют движение. Сейчас выясняются все обстоятельства этой трагедии. Личности погибших и пострадавших пока не установлены. На фото видно, что одна из машин относится к 79 региону. В ведомстве нам также рассказали, что в аварии сгорели два автомобиля.
Мы также отправили запрос в департамент здравоохранения, чтобы узнать подробности о личности пострадавших и их состоянии. Позднее напишем продолжение этой истории.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о страшной аварии на трассе под Тюменью. В ДТП также погибли трое людей. Водитель автомобиля вылетел в кювет с проезжей части. В ГИБДД предварительно сообщалось, что автомобилист не справился с управлением.
Прошлая неделя тоже началась со смертельного ДТП. В аварии на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск разбился пожилой владелец машины и его внуки. По предварительной версии нашего источника, спровоцировало аварию то, что мужчина уснул за рулем.