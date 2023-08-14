На тюменской трассе в сгоревшей машине погибли три человека

Стражи порядка отметили, что движение на указанном участке затруднено. На месте работают наряды ДПС, они регулируют движение. Сейчас выясняются все обстоятельства этой трагедии. Личности погибших и пострадавших пока не установлены. На фото видно, что одна из машин относится к 79 региону. В ведомстве нам также рассказали, что в аварии сгорели два автомобиля.