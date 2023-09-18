Итоги дня Тюмени: отставка главы района, штрафы для владельцев собак, обмеление Туры

Нефтегазохимическая компания рассматривает возможность развертывания собственной сети связи. Её могут применить при проведении КТО. В компании «Сибур» рассматривают вариант с созданием сети. Она будет независима от действующих операторов. В корпорации полагают, что сеть является критически важной инфраструктурой, а в ближайшие 3 — 5 лет организации будут использовать независимые технические службы. Планируется, что новая сеть будет работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.