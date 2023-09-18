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Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: отставка главы района, штрафы для владельцев собак, обмеление Туры

18 сентября 2023, 18:56
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий 18 сентября в Тюменской области.
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Итоги

Глава администрации Тюменского района ушла в отставку

Заявление главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой об уходе в отставку было рассмотрено 18 сентября. Голосование прошло на заседании думы Тюменского муниципального района. Позже стало известно, что заявление главы было удовлетворено.

По информации «Нашего города» Светлана Иванова избиралась в гордуму Тюмени. Она занимала высокую должность в администрации Тюменского района почти 8 лет. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы района.

В Тюмени для владельцев собак придумали новые штрафы

Данный законопроект внесён в Тюменскую облдуму прокурором региона Владиславом Московских. Штрафы могут платить тюменцы из-за проявления агрессии их домашних животных. Ожидается, что крупных собак будет запрещено выгуливаются без поводка и намордника.

Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры

Из-за обмеление реки Туры может измениться состав воды в тюменской реке. Как рассказали «Нашему городу» ученые, если осенью не пройдут обильные осадки, то зимой может начаться настоящая экологическая катастрофа.

Ситуация с водной артерией Тюмени становится катастрофической, недавно был обновлён рекорд, уровень воды снизился до 85 сантиметров от поста. В целом за лето уровень воды упал на 258 сантиметров.

Пока синоптики не обещают существенных осадков в Тюмени. Осенний сезон будет нетипичным, среднесуточная температура вплоть до ноябрьских заморозков составит около 13°C. Дожди ожидаются во вторник. Осадки ожидаются умеренные в период 15-го октября.

В ближайшие недели над Тюменской областью осадки пройдут, но они будут слабыми, непродолжительными.

«Если осень нас подведет с осадками, то действительно зимой может сложиться сложная ситуация, но будем надеяться на мощности очистных сооружений. Вопрос может остро встать не только из-за чистоты, но и количество воды», — говорит Лариса Переладова.

Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

Нефтегазохимическая компания рассматривает возможность развертывания собственной сети связи. Её могут применить при проведении КТО. В компании «Сибур» рассматривают вариант с созданием сети. Она будет независима от действующих операторов. В корпорации полагают, что сеть является критически важной инфраструктурой, а в ближайшие 3 — 5 лет организации будут использовать независимые технические службы. Планируется, что новая сеть будет работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

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