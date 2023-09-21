В Тюмени силовики проверят места скопления людей из стран Закавказья

Ранее «Наш Город» писал, что представители диаспор и политологи в Тюмени высказали свое мнения о произошедшем в Карабахе вооруженном конфликте и возможности его переноса на территорию Тюменской области. Политолог Максим Дерябин отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе может сказаться как на его участниках, так и на России, Турции, Иране, США. Но в Тюмени возникновения конфликтных ситуаций по данному факту не стоит.