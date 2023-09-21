В Тюмени силовики проверят места скопления людей из стран Закавказья

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В случае возникновения таких ситуаций, силовикам следует сообщать об этом в дежурную часть УМВД, пишет 72.RU со ссылкой на источник.
В УМВД по Тюменской области комментировать новость об усиленном режиме работы «Нашему Городу» не стали. В ведомстве отметили, что вся важная информация публикуется на официальном сайте УМВД.
Напомним, 19 сентября от Минобороны Азербайджана поступили заявления о начале операции в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя. В Ереване прошли митинги, перерастающие в столкновения с полицией.
20 сентября стало известно, что между Степанакертом и Баку при посредничестве российских миротворцев достигнуто соглашение о полном прекращении огня. Из зоны развертывания российского контингента планируется вывод оставшихся там подразделений ВС Армении.
По данным РИА «Новости», в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны погибли порядка 200 человек, более 400 получили ранения.
Ранее «Наш Город» писал, что представители диаспор и политологи в Тюмени высказали свое мнения о произошедшем в Карабахе вооруженном конфликте и возможности его переноса на территорию Тюменской области. Политолог Максим Дерябин отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе может сказаться как на его участниках, так и на России, Турции, Иране, США. Но в Тюмени возникновения конфликтных ситуаций по данному факту не стоит.