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В Тюмени силовики проверят места скопления людей из стран Закавказья

В Тюмени силовики проверят места скопления людей из стран Закавказья

21 сентября 2023, 05:06
Фото: 1MI
В Тюменской области в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе сотрудникам ГИБДД рекомендовали обращать внимание на скопление представителей армянской и азербайджанской национальностей и появление государственной символики.

В случае возникновения таких ситуаций, силовикам следует сообщать об этом в дежурную часть УМВД, пишет 72.RU со ссылкой на источник.

В УМВД по Тюменской области комментировать новость об усиленном режиме работы «Нашему Городу» не стали. В ведомстве отметили, что вся важная информация публикуется на официальном сайте УМВД.

Напомним, 19 сентября от Минобороны Азербайджана поступили заявления о начале операции в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя. В Ереване прошли митинги, перерастающие в столкновения с полицией.

20 сентября стало известно, что между Степанакертом и Баку при посредничестве российских миротворцев достигнуто соглашение о полном прекращении огня. Из зоны развертывания российского контингента планируется вывод оставшихся там подразделений ВС Армении.

По данным РИА «Новости», в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны погибли порядка 200 человек, более 400 получили ранения.

«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?
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Ранее «Наш Город» писал, что представители диаспор и политологи в Тюмени высказали свое мнения о произошедшем в Карабахе вооруженном конфликте и возможности его переноса на территорию Тюменской области. Политолог Максим Дерябин отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе может сказаться как на его участниках, так и на России, Турции, Иране, США. Но в Тюмени возникновения конфликтных ситуаций по данному факту не стоит.

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