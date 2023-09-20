«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Сейчас в Нагорном Карабахе отключена сотовая связь, Азербайджан сообщил, что закрывает воздушное пространство территории для Армении. В Архаце проводится массированная артиллерийская атака. Жители Степанакерта сообщают о взрывах.
Отметим, что Азербайджан предупредил о начале операции российских миротворцев. Однако все эти события начали происходить спустя сутки после того, как российские миротворцы решили вопрос с блокадой Нагорного Карабаха, разблокировав гуманитарный коридор с обеих сторон, чтобы смог проехать транспорт с продовольствием.
Военные эксперты считают, что азербайджанская армия стремится взять под контроль «свои» территории, чтобы принудить население непризнанной республики войти в состав Азербайджана.
Политолог Сергей Марков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет использовать боевые действия и потерю Карабаха, чтобы обвинить в этом Россию.
«Подчеркнуто, что целями локальных действий является „ликвидация незаконных армянских формирований на территории Карабаха“ и „восстановление конституционного порядка в Карабахе“. То есть весь Карабах заберет Азербайджан на этот раз», — написал Марков в соцсетях.
А по мнению политолога Александра Безделова, действия Азербайджана, которые происходят вблизи населенного пункта, нельзя оценивать со знаком «плюс». Он считает, что в конфликт должны вмешаться третьи страны, например, Турция, которая имеет влияние на Азербайджан, чтобы урегулировать боевые действия.
Горожане опасаются, что это конфликт может получить поддержку и в Тюмени, так как во многих регионах на фоне подобных событий собирались митинги, в ходе которых происходили серьезные стычки.
«Комментировать происходящее я не буду. Но скажу, что в Тюмени все всегда в этом вопросе было спокойно. Никаких беспорядков быть не должно», — коротко ответил «Нашему городу» представитель армянской диаспоры в Тюменской области Бакур Агамонян.
Заместитель председателя Тюменской областной общественной организации объединения народов Азербайджана «Одлар Юрду» Мунис Мустафаев также отказался комментировать события в Карабахе.
«Без комментариев», — строго ответил он.
На вопрос о переносе конфликта за границы его действия высказался в интервью Muksun.fm председатель региональной культурной общественной организации ХМАО «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов. Он убежден, что происходящие боевые действия не нужно раздувать.
«Азербайджан проводит контртеррористический акт. В субъектной территории Азербайджанской Республики незаконные вооруженные силы оказывают сопротивление. Государство законным путем уничтожает террористов. В РФ тоже есть террористические организации, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в России. Что делает Россия? Уничтожает террористов. Тоже делает Азербайджан. И в 2020-м году, в 44-х дневной войне, и сегодня мы делам все для того, чтобы не произошли никакие стычки у нас. Тогда не было, и сейчас не будет. Азербайджанская диаспора прикладывает усилия, чтобы здесь никакой межнациональный вопрос отношения роли не играл», — заявил Арзу Исмаилов.
О возможности переносе конфликта на территорию Тюменской области порассуждал и специалист в сфере международных отношений, политолог Максим Дерябин.
«Важно понимать, что конфликт в Нагорном Карабахе может затронуть интересы не только непосредственных участников, но также Ирана, Турции, США и России. Однако это влияние иного уровня. Вряд ли в Тюмени стоит ожидать протестов и стычек. У нас в этом плане спокойный город и регион. Местные диаспоры, напротив, будут стараться пресекать все поползновения в сторону эскалации конфликта в Тюмени, я в этом убежден», — говорит эксперт.
Председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин также убежден, что в Тюмени для межнационального конфликта нет ни базы, ни оснований, ни причин.
«У нас подобного никогда не было. Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего», — говорит Петрушин.
Он напоминает, что население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли. Тогда в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий.
«Вот так и сформировалось население. Поэтому мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины», — уверен историк.
В Тюменской области, по сравнению с другими регионами, действительно не было серьезных межнациональных стычек. Единичные случаи конфликтов между представителями различных наций изредка отмечались в Тюмени и в Тобольске. Однако они носили бытовой характер и речи о том, чтобы вести конфликт на национальной почве — не было.
«Если вспоминать события после 1991 года, то правоохранители часто готовились к протестам, но ожидания их не оправдывались. Все проходило спокойно. Диаспоры всегда готовы были сотрудничать и выступали против насильственных действия и беспорядков. Я убежден, что и в этот раз все пройдет спокойно», — рассказал «Нашему городу» бывший силовик Андрей Рудаков.
Таким образом Тюменская область является одним из самых спокойных регионов с точки зрения межнациональных конфликтов. В регионе мировая политическая обстановка редко находит свое отражение. В частности, это связано с отсутствием коренного населения и приемлемому отношению к представителям другой нации. В Тюмени разово могут проявляться негативные настроения к мигрантам, однако конфликты между представителями различных диаспор не имеют глобального характера и не выносятся «в город».