«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?

В Тюменской области, по сравнению с другими регионами, действительно не было серьезных межнациональных стычек. Единичные случаи конфликтов между представителями различных наций изредка отмечались в Тюмени и в Тобольске. Однако они носили бытовой характер и речи о том, чтобы вести конфликт на национальной почве — не было.