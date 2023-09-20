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Запах добычи медведь чувствует на расстоянии 10 километров.

Тюменец встретился в лесу лицом к лицу с медведем и выжил. ВИДЕО

20 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Запах добычи медведь чувствует на расстоянии 10 километров.

Тюменец встретился в лесу лицом к лицу с медведем и выжил

Понедельник, 18 сентября, едва не стал роковым днем для жителя Тюмени. В этот день в лесу в Тобольском районе он встретил медведя. К счастью, трагедии не произошло.

Как рассказал «Нашему Городу» Игнат Назаров, в лес он поехал за сбором клюквы и брусники.

«Решил передохнуть, установил палатку, открыл тушёнку чтоб перекусить. Потом прилёг подремать и через час услышал шорох. Открыв палатку, увидел, что рядом стоит огромный медведь, весом приблизительно 400 килограммов, и ест ягоду. Скорее всего, его привлёк запах тушёнки — они чувствуют запахи на расстоянии 10 километров», — рассказал тюменец.
Медведь не проявил агрессии к человеку
Видео: Игнат Назаров

Поскольку, агрессию мишка не проявлял, тюменец решил занять выжидательную позицию. Правда, кинул ему булку хлеба и печенье, а траву у входа в палатку облил уксусом. По словам Игната, в лес он всегда берет с собой большой нож, уксус, спички, воду, еду и петарды. Уксус как раз для отпугивания медведей — охотники рассказывали тюменцу, что дикие животные не любят его резкий запах.

«После того, как кинул медведю еду, закрыл палатку и ждал, что дальше произойдёт. У меня не было другого выбора, но медведь ушел с миром. Мы друг друга поняли. Если бы он напал на меня, то в первую очередь я бы выколол ему глаза, чтобы лишить зрения. Тогда у меня мог бы быть шанс убежать», — сообщил Игнат.

И добавил, что нельзя подавать вида, что боишься дикого зверя. И проявлять агрессию тоже не стоит.

«В тот день я собрал 5 литров ягод. Скорее всего, это был последний выход в лес за брусникой и клюквой — супруга теперь не отпускает. Говорит, что лучше будем покупать ягоды», — признался Игнат.
Под Тюменью заметили огромного медведя
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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени во время прогулки с собакой в лесу, расположенном в районе деревни Дударева, встретила рысь. Хозяйка испугалась за домашнего питомца, поскольку дикая кошка превосходила пса по размерам. Однако когда собака побежала навстречу рыси, последняя испугалась и взобралась на дерево.

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