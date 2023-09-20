Тюменец встретился в лесу лицом к лицу с медведем и выжил. ВИДЕО

Поскольку, агрессию мишка не проявлял, тюменец решил занять выжидательную позицию. Правда, кинул ему булку хлеба и печенье, а траву у входа в палатку облил уксусом. По словам Игната, в лес он всегда берет с собой большой нож, уксус, спички, воду, еду и петарды. Уксус как раз для отпугивания медведей — охотники рассказывали тюменцу, что дикие животные не любят его резкий запах.