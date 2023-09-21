В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. Видео

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
К тушению огня было шесть единиц техники и двадцать человек личного состава МЧС. Спустя полчаса возгорание было ликвидировано.
По словам очевидцев, горело старое здание. В первые минуты ЧП пожарные не могли подключить шланги.
«Может администрация города обратит внимание на противопожарную безопасность пешеходной улицы и приведет в нормальное состояние пожарные колодцы! Деревянных домов ведь тут много», — возмутились горожане.
По предварительной информации погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе загорелся генератор во втором блоке ТЭЦ-2. На ликвидации очага возгорания от МЧС России были задействованы девять единиц техники и 46 человек личного состава.