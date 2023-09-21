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В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. Видео

В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. Видео

21 сентября 2023, 03:41
Фото: МЧС
В среду вечером в Тюмени произошел пожар в нежилом здании по улице Республики, 33, расположенном рядом с пешеходной улицей Дхержинского. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:23.

К тушению огня было шесть единиц техники и двадцать человек личного состава МЧС. Спустя полчаса возгорание было ликвидировано.

По словам очевидцев, горело старое здание. В первые минуты ЧП пожарные не могли подключить шланги.

Фото: МЧС
«Может администрация города обратит внимание на противопожарную безопасность пешеходной улицы и приведет в нормальное состояние пожарные колодцы! Деревянных домов ведь тут много», — возмутились горожане.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Причины возникновения огня устанавливаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе загорелся генератор во втором блоке ТЭЦ-2. На ликвидации очага возгорания от МЧС России были задействованы девять единиц техники и 46 человек личного состава.

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