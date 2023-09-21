nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:10

Published Сегодня, 01:10

Modified Сегодня, 01:10

Updated Сегодня, 01:10

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 21 сентября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 21 сентября

21 сентября 2023, 01:10
Фото: 1MI
В Тюменской области в четверг, 21 сентября, день пройдет при переменной облачности. Термометры покажут +16…+21 в дневные часы и +6…+11 ночью, скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Осадки в этот день маловероятны.

В Тюмени в четверг день будет солнечным. Утром ожидается юго-западный ветер 4-7 м/с, температура воздуха +6…+8. В течение дня воздуха прогреется до +17…+19, ветер усилится до 10-11 м/с. В вечерние и ночные часы термометры покажут +12…+14, скорость юго-западного ветра составит 8-10 м/с.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:20, закат в 18:41, продолжительность дня 12 часов 21 минута.

В Тюмени на этой неделе не планируют включать отопление
Узнать подробнее

В Тобольске 21 сентября день пройдет без осадков, ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +3…+4, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. К полудню воздух прогреется до +14…+17, скорость ветра составит 9-10 м/с. В темное время суток термометры покажут +13, скорость ветра юго-западного направления составит 7-9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:09, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 21 минута.

Строительство скандальной развязки в Тюмени перенесли на год
Узнать подробнее

В Ялуторовске четверг, 21 сентября, ожидается солнечная погода. В утренние часы термометры покажут +4…+5, скорость юго-западного ветра составит 3-6 м/с. Днем потеплеет до +14…+18, но ветер усилится до 8-10 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается +11…+13, ветер до 7-10 м/с.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:17, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 21 минута.

Стало известно, когда введут дистант в тюменских школах
Узнать подробнее

В Заводоуковске 21 сентября день пройдет без осадков, ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +4…+5, скорость юго-западного ветра 3-4 м/с. Днем термометры покажут +18, скорость ветра составит 9-11 м/с. В темное время суток ожидается +10…+13, ветер до 7-10 м/с.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:16, закат в 18:37, продолжительность дня 12 часов 21 минута.

ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг
Узнать подробнее

В Ишиме предпоследний день рабочей недели будет солнечным. Утром ожидается +3…+4 и юго-западный ветер до 4 м/с. К полудню воздух прогреется до +14…+17, скорость юго-западного ветра 8-10 м/с. В вечерние часы термометры не опустятся ниже +9…+11, скорость ветра составит 6-9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:05, закат в 18:25, продолжительность дня 12 часов 20 минут.

#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Ишимский район#Заводоуковск
Подпишитесь
«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?
Вчера, 06:41
«Меня заказали правоохранители»: тюменского юриста атакуют бандиты
Вчера, 01:00
ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг
Вчера, 08:20
У тюменского экс-депутата заметили дорогие часы за 4 млн рублей
Вчера, 15:12
В Тюменской области резко подорожали товары для взрослых
Вчера, 09:07
«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени
Вчера, 12:42