Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 21 сентября

В Тюменской области в четверг, 21 сентября, день пройдет при переменной облачности. Термометры покажут +16…+21 в дневные часы и +6…+11 ночью, скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Осадки в этот день маловероятны.

В Тюмени в четверг день будет солнечным. Утром ожидается юго-западный ветер 4-7 м/с, температура воздуха +6…+8. В течение дня воздуха прогреется до +17…+19, ветер усилится до 10-11 м/с. В вечерние и ночные часы термометры покажут +12…+14, скорость юго-западного ветра составит 8-10 м/с. УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:20, закат в 18:41, продолжительность дня 12 часов 21 минута. В Тюмени на этой неделе не планируют включать отопление Узнать подробнее В Тобольске 21 сентября день пройдет без осадков, ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +3…+4, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. К полудню воздух прогреется до +14…+17, скорость ветра составит 9-10 м/с. В темное время суток термометры покажут +13, скорость ветра юго-западного направления составит 7-9 м/с. УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:09, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 21 минута. Строительство скандальной развязки в Тюмени перенесли на год Узнать подробнее В Ялуторовске четверг, 21 сентября, ожидается солнечная погода. В утренние часы термометры покажут +4…+5, скорость юго-западного ветра составит 3-6 м/с. Днем потеплеет до +14…+18, но ветер усилится до 8-10 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается +11…+13, ветер до 7-10 м/с. УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:17, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 21 минута. Стало известно, когда введут дистант в тюменских школах Узнать подробнее В Заводоуковске 21 сентября день пройдет без осадков, ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +4…+5, скорость юго-западного ветра 3-4 м/с. Днем термометры покажут +18, скорость ветра составит 9-11 м/с. В темное время суток ожидается +10…+13, ветер до 7-10 м/с. УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:16, закат в 18:37, продолжительность дня 12 часов 21 минута. ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг Узнать подробнее В Ишиме предпоследний день рабочей недели будет солнечным. Утром ожидается +3…+4 и юго-западный ветер до 4 м/с. К полудню воздух прогреется до +14…+17, скорость юго-западного ветра 8-10 м/с. В вечерние часы термометры не опустятся ниже +9…+11, скорость ветра составит 6-9 м/с. УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:05, закат в 18:25, продолжительность дня 12 часов 20 минут.