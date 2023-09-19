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Posted 19 сентября, 11:13

Published 19 сентября, 11:13

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Тюменские компании принимают участие в выставке лесной промышленности в Алжире

Тюменские компании принимают участие в выставке лесной промышленности в Алжире

19 сентября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Тюменские компании стали единственными представителями от России на выставке лесной промышленности в Алжире. От региона в африканскую страну уехали сотрудники трех компаний, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний: ООО «ПК Леском»; ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус».

«Предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. Сегодня они встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране», — пояснили в Инвестагентстве.

Стенд тюменских предприятий уже посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля.

В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран.

 

 

 

Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом «Торгово-промышленная палата Тюменской области».

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