Тюменские компании принимают участие в выставке лесной промышленности в Алжире

Posted 19 сентября, 11:13
Published 19 сентября, 11:13
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний: ООО «ПК Леском»; ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус».
«Предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. Сегодня они встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране», — пояснили в Инвестагентстве.
Стенд тюменских предприятий уже посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля.
В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран.
Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом «Торгово-промышленная палата Тюменской области».