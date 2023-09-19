Тюменские компании принимают участие в выставке лесной промышленности в Алжире

Тюменские компании стали единственными представителями от России на выставке лесной промышленности в Алжире. От региона в африканскую страну уехали сотрудники трех компаний, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний: ООО «ПК Леском»; ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус». «Предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. Сегодня они встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране», — пояснили в Инвестагентстве. Стенд тюменских предприятий уже посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля. В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран. Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом «Торгово-промышленная палата Тюменской области».