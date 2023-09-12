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Оксана Лихотоп

Волонтер «Росводоканал Тюмень» спасает маленьких «торопыжек»

12 сентября 2023, 05:22
Фото: Росводоканал Тюмень
Оксана Лихотоп
Специальную одежду для новорожденных, появившихся на свет раньше срока, вяжет специалист по работе с населением «Росводоканал Тюмень» Оксана Лихотоп. «Кукольные» вещи» она и ее подруги передают в перинатальный центр.
Сюжет
Дети

«Моя волонтерская деятельность началась три года назад в детском центре „Дзержинец“. Тогда я отозвалась заплетать косички девочкам. После этого, словно зарядилась волонтерством: стала участвовать во всех добровольческих акциях на предприятии, а потом познакомилась с клубом „28 петель“, — рассказывает Оксана Лихотоп.

Клуб любительниц вязания «28 петель» объединяет неравнодушных людей, их хобби помогает спасать жизни малышей. Недоношенных деток, для которых трудятся женщины, они ласково называют «торопыжками» — малыши поторопились на встречу с семьей

«От покалываний натуральной шерсти улучшается циркуляция крови, стимулируется двигательная активность ребенка. Это помогает крохе находиться в тонусе, служит профилактикой остановки дыхания. Одно из свойств шерстяной пряжи — высокая теплоизоляция. Вещи, связанные из нее, сохраняют тепло, чтобы ребенок, вес которого от 500 граммов до 2-х килограммов, тратил энергию на рост и развитие, а не на то, чтобы обогреться», — поясняет Оксана.

Для детей, которые нуждаются в особом уходе и заботе, принято вязать согревающую одежду так называемого «нулевого размера» — на 28 петелек. Основное требование к пряже — натуральность. Чаще всего останавливаются на 100-процентной не ворсистой овечьей шерсти.

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