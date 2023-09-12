Волонтер «Росводоканал Тюмень» спасает маленьких «торопыжек»

«От покалываний натуральной шерсти улучшается циркуляция крови, стимулируется двигательная активность ребенка. Это помогает крохе находиться в тонусе, служит профилактикой остановки дыхания. Одно из свойств шерстяной пряжи — высокая теплоизоляция. Вещи, связанные из нее, сохраняют тепло, чтобы ребенок, вес которого от 500 граммов до 2-х килограммов, тратил энергию на рост и развитие, а не на то, чтобы обогреться», — поясняет Оксана.