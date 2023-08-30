Волонтеры «Росводоканал Тюмень» поддержали всероссийскую акцию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
«Такие мероприятия важны и нужны. Они не только про уборку, они про то, что вместе мы можем горы свернуть. Способны сделать много добрых дел», — убеждена депутат Тюменской областной Думы Ольга Швецова.
Экологическая акция «Особенности национальной уборки» проходит в российских городах с апреля этого года. За четыре месяца фонд развития экологических инициатив «Компас» объединил тысячи людей из самых разных городов страны.
«Мы уже участвовали в экологических мероприятиях, которые проходили в нашем городе в рамках проекта „Особенности национальной уборки“ и пропустить такое масштабное мероприятие, конечно не смогли. Мы зашли в лес, заваленный мусором. После окончания экологической акции он снова стал чистым. Это вдохновляет», — говорит куратор волонтерской деятельности, инженер цеха эксплуатации водопроводах сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Надежда Рогалева.
Волонтеры тюменского водоканала вынесли из леса множество пластиковых бутылок и жестяных банок, старые автомобильные покрышки, вилы и даже сломанный диван. Чтобы вывезти весь собранный мусор потребовалось несколько грузовиков.
«Наши добровольцы не только поддерживают экологические акции, которые проходят в городе, но и становятся их организаторами. Ежегодно сотрудники нашего предприятия очищают от мусора берега рек и озёр, высаживают деревья. В этом году зарыбили озеро и поддерживают порядок на водоеме. Движение „Роводоканал Добро“ расширяется, вовлекая в свои ряды новых активистов», — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Только в этом году волонтеры тюменского водоканала навели чистоту на берегах двух озер, выпустили в водоем 2150 мальков рыб, высадили более 1000 деревьев, сдали на переработку около тонны макулатуры и провели 10 экологических уроков.