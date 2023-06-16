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Волонтеры «Росводоканал Тюмень» получили благодарности за вклад в улучшение экологии

16 июня 2023, 05:32
Фото: Росводоканал Тюмень

Волонтеры «Росводоканал Тюмень» получили благодарности за вклад в улучшение экологии

Девять добровольцев «Росводоканал Тюмень» получили благодарности федерального партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» за вклад в улучшение экологического благополучия региона.
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Тюмень

Награды волонтерам вручила куратор проекта в Тюменской области, председатель комитета по экономике и природопользованию Тюменской областной Думы Инна Лосева.

«Волонтеры работают в свободное время, с удовольствием и без принуждения. Я сама посмотрела урок, который проводят они в наших школах. Дети с большим интересом принимают ребят. Одно из ярких волонтерских дел — восстановление озера Бирюзовое. Они не только расчистили берега, но и убрали мусор из воды, а потом при поддержке руководства предприятия зарыбили водоем», — подчеркнула Инна Лосева.
«Хочется, чтобы после нас остались чистые водоемы и ребятишки, так же, как и мы в детстве рыбачили у озера с удочками», — рассуждает волонтер, заместитель начальника цеха по водоподготовке «Росводоканал Тюмень» Александр Ломов.

Волонтерское движение «Росводоканал Добро» объединило людей разных возрастов и профессий. Почти каждый сотрудник предприятия хотя бы раз участвовал в добровольческих акциях. Волонтеры участвуют в очистке берегов рек и озер, ведут большую просветительскую работу, помогают приютам для животных, собирают вторсырье и участвуют в озеленении города и района. Только в 2022 году сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку 4,5 тонны макулатуры и высадили более сотни саженцев деревьев.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Росводоканал#Тюмень#Тюменская область
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