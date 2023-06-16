Волонтеры «Росводоканал Тюмень» получили благодарности за вклад в улучшение экологии

Волонтерское движение «Росводоканал Добро» объединило людей разных возрастов и профессий. Почти каждый сотрудник предприятия хотя бы раз участвовал в добровольческих акциях. Волонтеры участвуют в очистке берегов рек и озер, ведут большую просветительскую работу, помогают приютам для животных, собирают вторсырье и участвуют в озеленении города и района. Только в 2022 году сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку 4,5 тонны макулатуры и высадили более сотни саженцев деревьев.