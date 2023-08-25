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В здании известного тюменского музея ретро-автомобилей открыли продуктовый магазин

В здании известного тюменского музея ретро-автомобилей открыли продуктовый магазин

25 августа 2023, 12:33
Фото: Скрин Яндекс.Карты
В здании бывшего тюменского музея ретро-машин заканчивается ремонт. Здесь теперь располагается продуктовый магазин «Магнит».

По сообщениям горожан, до мая он ещё работал, здание расположено в заречной части Тюмени на улице Велижанской. На фасаде дома ещё остались картины советских машин и автобусов, все экспонаты уже вывезены.

Музей был основан бизнесменом Владимиром Михайловым, он скончался в 2016 году. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов сообщил, что здание будет сдано в аренду.

«На сайте указано что работают, а по факту нет. Маленькое объявление на дверях о том что теперь музей закрыт», — сообщила «Нашему городу» Ольга К.

В марте сообщалось, что несколько ретро-автомобилей из музея уже пополнили частные коллекции из других регионов.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Музей
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