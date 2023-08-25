В здании известного тюменского музея ретро-автомобилей открыли продуктовый магазин

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По сообщениям горожан, до мая он ещё работал, здание расположено в заречной части Тюмени на улице Велижанской. На фасаде дома ещё остались картины советских машин и автобусов, все экспонаты уже вывезены.
Музей был основан бизнесменом Владимиром Михайловым, он скончался в 2016 году. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов сообщил, что здание будет сдано в аренду.
«На сайте указано что работают, а по факту нет. Маленькое объявление на дверях о том что теперь музей закрыт», — сообщила «Нашему городу» Ольга К.
В марте сообщалось, что несколько ретро-автомобилей из музея уже пополнили частные коллекции из других регионов.