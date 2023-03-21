В Тюмени закроют музей ретро-автомобилей. Почти вся техника выставлена на продажу

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:19
«Главная причина закрытия — повышение эффективности использования площадей, или проще — сдача помещения в аренду. Вторая — проект реализован, нужно двигаться дальше. Мы получили огромный опыт и в музейном деле, и в реставрационной работе, и в организации масштабных городских мероприятий», — сообщил Иван Михайлов в своем тг-канале.
В настоящее время практически вся ретро-техника выставлены на продажу. По мнению Михайлова, большинство экспонатов, ожидаемо, будут представлены в музеях российских городов. Несколько ретро-автомобилей уже пополнили частные коллекции из других регионов.
«У меня в планах организация нового, более уникального музея, где будет место творчеству, прогрессивным идеям и полной свободе мысли. Он также получит очень важное для меня упоминание „им. В. В. Михайлова“», — отметил Иван Михайлов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отреставрируют исторический особняк особняке «Дом Н. Л. Панкратьева». Работами займется тюменский девелопер Сергей Колесник. В перспективе в здании расположатся офисы и ресторан.