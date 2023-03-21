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Updated Сегодня, 07:19

В Тюмени закроют музей ретро-автомобилей. Почти вся техника выставлена на продажу

21 марта 2023, 07:14
Фото: 1MI

В Тюмени закрывают единственный музей ретро-автомобилей

В Тюмени до конца марта зароется музей ретро-автомобилей. Такое решение принял руководитель музея, глава холдинга «Дина» Иван Михайлов. Причиной закрытия стало повышение эффективности использования площадей.
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Тюмень
«Главная причина закрытия — повышение эффективности использования площадей, или проще — сдача помещения в аренду. Вторая — проект реализован, нужно двигаться дальше. Мы получили огромный опыт и в музейном деле, и в реставрационной работе, и в организации масштабных городских мероприятий», — сообщил Иван Михайлов в своем тг-канале.

В настоящее время практически вся ретро-техника выставлены на продажу. По мнению Михайлова, большинство экспонатов, ожидаемо, будут представлены в музеях российских городов. Несколько ретро-автомобилей уже пополнили частные коллекции из других регионов. 

«У меня в планах организация нового, более уникального музея, где будет место творчеству, прогрессивным идеям и полной свободе мысли. Он также получит очень важное для меня упоминание „им. В. В. Михайлова“», — отметил Иван Михайлов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отреставрируют исторический особняк особняке «Дом Н. Л. Панкратьева». Работами займется тюменский девелопер Сергей Колесник. В перспективе в здании расположатся офисы и ресторан.

 

В тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» откроют офисы и ресторан
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Музей#Ретромобили#Тюменская область
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