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В тюменском селе введен карантин из-за опасного заболевания

В тюменском селе введен карантин из-за опасного заболевания

22 августа 2023, 12:00
Фото: 1MI
В селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных.

Постановление правительства Тюменской области действует с 22 августа. На данный момент в селе запрещается: проведение ярмарок, выставок с использованием домашных животных; вывоз скота; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Ранее «Наш город» сообщал, что карантин по бешенству введён в селе Омутинское (Тюменская область). Он действует в населенном пункте с 11 августа. Вирус выявлен в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы.

В Тюменской области объявлен карантин по бешенству животных
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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Карантин
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