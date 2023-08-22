В тюменском селе введен карантин из-за опасного заболевания

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Постановление правительства Тюменской области действует с 22 августа. На данный момент в селе запрещается: проведение ярмарок, выставок с использованием домашных животных; вывоз скота; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Ранее «Наш город» сообщал, что карантин по бешенству введён в селе Омутинское (Тюменская область). Он действует в населенном пункте с 11 августа. Вирус выявлен в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы.