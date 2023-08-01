В Тюменской области объявлен карантин по бешенству животных

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
С 1 августа в Сумкино действует карантин по бешенству животных, сообщают в информационном центре регионального правительства. Здесь запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз животных.
«В рабочем поселке Сумкино города Тобольска Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 1 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — рассказали в инфоцентре.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 июня сразу в двух населенных пунктах Тюменской области объявлен карантин по бешенству. Очаги заболевания выявлены в селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе.