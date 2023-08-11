Очаг опасного заболевания нашли в тюменском селе

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В селе Омутинское (Тюменская область) выявили вирус бешенства. С 11 августа тут действует карантин.
«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы», — сообщают в управлении ветеринарии Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские фермеры уничтожили крупный рогатый скот, чтобы скрыть инфекцию (лейкоз). Всё произошло в деревне Якуши, недалеко от Тюмени. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, информация об убое скота поступила в ведомство от регионального управления ветеринарии. К этому вирусу восприимчивы овцы и даже лоси.