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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Очаг опасного заболевания нашли в тюменском селе

Очаг опасного заболевания нашли в тюменском селе

11 августа 2023, 10:30
Фото: 1MI
Опасный вирус обнаружен у лисицы.

В селе Омутинское (Тюменская область) выявили вирус бешенства. С 11 августа тут действует карантин.

«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы», — сообщают в управлении ветеринарии Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские фермеры уничтожили крупный рогатый скот, чтобы скрыть инфекцию (лейкоз). Всё произошло в деревне Якуши, недалеко от Тюмени. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, информация об убое скота поступила в ведомство от регионального управления ветеринарии. К этому вирусу восприимчивы овцы и даже лоси.

В тюменской деревне отменяют карантин по бешенству, который действовал два месяца
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия
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