Очаг опасного заболевания нашли в тюменском селе

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские фермеры уничтожили крупный рогатый скот, чтобы скрыть инфекцию (лейкоз). Всё произошло в деревне Якуши, недалеко от Тюмени. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, информация об убое скота поступила в ведомство от регионального управления ветеринарии. К этому вирусу восприимчивы овцы и даже лоси.