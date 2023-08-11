Тюменские фермеры по-тихому убили скот, чтобы скрыть от всех страшную болезнь

Тюменские фермеры уничтожили крупный рогатый скот, чтобы скрыть инфекцию. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, информация об убое скота поступила в ведомство от регионального управления ветеринарии. Инцидент произошел в деревне Якуши. Животные заболели лейкозом — это хроническая инфекция, характеризующаяся образованием опухолей на органах и тканях животного. Случаи заражения встречаются во многих регионах России и за границей. Лейкоз несет огромный экономический ущерб стране, поскольку мясо и молоко нельзя использовать в пищу.