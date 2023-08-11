Тюменские фермеры по-тихому убили скот, чтобы скрыть от всех страшную болезнь

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Тюменские фермеры уничтожили крупный рогатый скот, чтобы скрыть инфекцию. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, информация об убое скота поступила в ведомство от регионального управления ветеринарии. Инцидент произошел в деревне Якуши. Животные заболели лейкозом — это хроническая инфекция, характеризующаяся образованием опухолей на органах и тканях животного. Случаи заражения встречаются во многих регионах России и за границей. Лейкоз несет огромный экономический ущерб стране, поскольку мясо и молоко нельзя использовать в пищу.
Забой инфицированного скота является нарушением.
— Данный факт является нарушением требований п. 33, 36 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утв. приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года N 156, Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», — сообщили в Россельхознадзоре.
К вирусу восприимчивы крупный рогатый скот, а также овцы и даже лоси.