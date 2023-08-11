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Тюменские фермеры уничтожили скот, чтобы избежать проблем

Тюменские фермеры по-тихому убили скот, чтобы скрыть от всех страшную болезнь

11 августа 2023, 05:24
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Тюменские фермеры уничтожили скот, чтобы избежать проблем
Инцидент случился в деревни Якуши.

Тюменские фермеры уничтожили крупный рогатый скот, чтобы скрыть инфекцию. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, информация об убое скота поступила в ведомство от регионального управления ветеринарии. Инцидент произошел в деревне Якуши. Животные заболели лейкозом — это хроническая инфекция, характеризующаяся образованием опухолей на органах и тканях животного. Случаи заражения встречаются во многих регионах России и за границей. Лейкоз несет огромный экономический ущерб стране, поскольку мясо и молоко нельзя использовать в пищу.

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Забой инфицированного скота является нарушением.

— Данный факт является нарушением требований п. 33, 36 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утв. приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года N 156, Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», — сообщили в Россельхознадзоре.

К вирусу восприимчивы крупный рогатый скот, а также овцы и даже лоси.

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#Анастасия Ильина#Инфекция#Коровы#Животные
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