Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 августа

В Тюмени 18 августа будет жарко и душно. Утром температура воздуха составит +16. К полудню этот показатель достигнет +29. Ночью температура опустится на 10 градусов. Синоптики обещают облачную, но с прояснениями погоду. Интересно, что +29 и ощущается, как 29. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе весь день будет главенствовать западный ветер. В первой половине дня его скорость составить 3,1 м/с. К вечеру она спадет до 2,1 м/с. Влажность в городе составит 39% в полдень и 54% в ночное время. Синоптики прогнозируют спокойное магнитное поле и средний УФ-индекс (5).