nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

В городе будет жарко. Пора отправляться в бассейн.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 августа

18 августа 2023, 02:21
Фото: Ирина Тропина / 1MI
В городе будет жарко. Пора отправляться в бассейн.
В Тюменской области перед наступлением осеннего сезона стоит настоящее пекло. В городе наблюдается повышение температуры до +30 градусов. В регионе ситуация не лучше. Даже на севере области жара и теплый ветер. Воздух при этом в первой половине дня сухой. Похоже, что осадков тюменцам ждать не стоит.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени 18 августа будет жарко и душно. Утром температура воздуха составит +16. К полудню этот показатель достигнет +29. Ночью температура опустится на 10 градусов. Синоптики обещают облачную, но с прояснениями погоду. Интересно, что +29 и ощущается, как 29. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе весь день будет главенствовать западный ветер. В первой половине дня его скорость составить 3,1 м/с. К вечеру она спадет до 2,1 м/с. Влажность в городе составит 39% в полдень и 54% в ночное время. Синоптики прогнозируют спокойное магнитное поле и средний УФ-индекс (5).

«Повышенная опасность теплового удара»: врач рассказал, как уберечь детей от жары
Узнать подробнее

На севере региона теплый воздух и теплый ветер. Температура воздуха в Тобольске составит +27. Интересно, что синоптики сообщают, что эти 27 ощущаются, как +29. В городе будет влажно — 62%. Сегодня в городе присутствует юго-западный ветер со скоростью 3 м/с. Ночью показатель составит 1,3 м/с. УФ-индекс достигнет 4. Специалисты уверяют, что в Тобольске будет облачно, но с прояснениями.

В Заводоуковске +30. В городе в течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 3,1 — 2,8 м/с. Утром здесь будет ясно, затем в течение дня — пасмурно. Влажность воздуха составит 38%. УФ-индекс средний (5).

Аналогичная картина наблюдается в Ялуторовске. Здесь +30. В первой половине дня будет дуть западный ветер со скоростью 3 м/с., во второй — юго-западный со скоростью 2,1 м/с. Влажность воздуха составит 38%.

В Ишиме +27. В течение дня пасмурно. Влажность воздуха составит 40%. В городе дует западный ветер со скоростью 2-3,2 м/с. УФ-индекс средний (4). Влажность воздуха составит 40%.

Читайте также:
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — ИшимПодрядчик уронил стоимость проекта новой улицы в Тюмени более чем на 20 миллионов рубВ Тюмени родители школьников парализовали работу пунктов WildberriesГуляющий под Тобольском верблюд шокировал отдыхающихПод Тюменью на продажу выставили семейное поместье на берегу озера
#Анастасия Ильина#Погода#Погода в Тюмени#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Вчера, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Вчера, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Вчера, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Вчера, 12:56
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03