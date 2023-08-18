Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 августа

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
В Тюмени 18 августа будет жарко и душно. Утром температура воздуха составит +16. К полудню этот показатель достигнет +29. Ночью температура опустится на 10 градусов. Синоптики обещают облачную, но с прояснениями погоду. Интересно, что +29 и ощущается, как 29. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе весь день будет главенствовать западный ветер. В первой половине дня его скорость составить 3,1 м/с. К вечеру она спадет до 2,1 м/с. Влажность в городе составит 39% в полдень и 54% в ночное время. Синоптики прогнозируют спокойное магнитное поле и средний УФ-индекс (5).
На севере региона теплый воздух и теплый ветер. Температура воздуха в Тобольске составит +27. Интересно, что синоптики сообщают, что эти 27 ощущаются, как +29. В городе будет влажно — 62%. Сегодня в городе присутствует юго-западный ветер со скоростью 3 м/с. Ночью показатель составит 1,3 м/с. УФ-индекс достигнет 4. Специалисты уверяют, что в Тобольске будет облачно, но с прояснениями.
В Заводоуковске +30. В городе в течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 3,1 — 2,8 м/с. Утром здесь будет ясно, затем в течение дня — пасмурно. Влажность воздуха составит 38%. УФ-индекс средний (5).
Аналогичная картина наблюдается в Ялуторовске. Здесь +30. В первой половине дня будет дуть западный ветер со скоростью 3 м/с., во второй — юго-западный со скоростью 2,1 м/с. Влажность воздуха составит 38%.
В Ишиме +27. В течение дня пасмурно. Влажность воздуха составит 40%. В городе дует западный ветер со скоростью 2-3,2 м/с. УФ-индекс средний (4). Влажность воздуха составит 40%.