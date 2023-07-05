«Повышенная опасность теплового удара»: врач рассказал, как уберечь детей от жары

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Один ребенок уже пострадал от последствий жары в Тюмени. В департаменте здравоохранения «Нашему городу» рассказали, что 3 июля 7-летнему мальчику понадобилась срочная помощь врачей — он гулял на улице без головного убора и дома у него поднялась температура. Ему была оказана вся необходимая помощь, обошлось без тяжелых последствий.
«Солнцепек опасен для детей, особенно грудничков, поскольку в силу возрастных особенностей терморегуляция у них развита ещё слабо. Родителям дошкольников и школьников советую почаще напоминать своим сыновьям и дочкам о правилах профилактики теплового удара, следить за одеждой ребенка и наличием воды у него с собой», — рекомендует Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2.
Он также советует мамам и папам малышей одевать своих малюток в один слой одежды, выбирать свободные комбинезоны-песочники из тонких, дышащих тканей и наблюдать за поведением крохи. Насторожить должно покраснение лица, учащение дыхания и нарастающее беспокойство ребенка.
«Правила первой помощи классические: тень, питьё и охлаждение тела влажными компрессами.В целом в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении на жаре, поскольку высокая температура окружающего воздуха — стресс для любого организма», — рассказал «Нашему городу» Терехин.
Ранее «Наш город» уже рассказывал о тяжелых последствиях жары для жителей города. От перегрева и солнечных ударов пострадали 3 человека, машины «дымели на ходу», а главная экологическая проблема города только обострилась.