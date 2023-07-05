«Повышенная опасность теплового удара»: врач рассказал, как уберечь детей от жары

Один ребенок уже пострадал от последствий жары в Тюмени. В департаменте здравоохранения «Нашему городу» рассказали, что 3 июля 7-летнему мальчику понадобилась срочная помощь врачей — он гулял на улице без головного убора и дома у него поднялась температура. Ему была оказана вся необходимая помощь, обошлось без тяжелых последствий.