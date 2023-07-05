Горят машины, люди падают в обморок. Как тюменцы переживают жару

В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что за последние 2 жарких дня медицинская помощь понадобилась, как минимум, 3 тюменцам, которые пострадали от солнечных и тепловых ударов. Так, 2 июля к медикам обратился 60-летний мужчина — после долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. В обед 3 июля помощь понадобилась 7-летнему мальчику — он вернулся с прогулки с температурой — перегрелся на солнце без головного убора. В этот же день очевидцы вызвали скорую к женщине, которая искупалась в озере, а потом на жаре почувствовала слабость и жажду.