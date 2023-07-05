Горят машины, люди падают в обморок. Как тюменцы переживают жару

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что за последние 2 жарких дня медицинская помощь понадобилась, как минимум, 3 тюменцам, которые пострадали от солнечных и тепловых ударов. Так, 2 июля к медикам обратился 60-летний мужчина — после долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. В обед 3 июля помощь понадобилась 7-летнему мальчику — он вернулся с прогулки с температурой — перегрелся на солнце без головного убора. В этот же день очевидцы вызвали скорую к женщине, которая искупалась в озере, а потом на жаре почувствовала слабость и жажду.
Другим неприятным случаем, произошедшим из-за жаркой погоды с нами поделилась тюменка, пользующаяся общественным транспортом.
«Ехала в автобусе, кондиционер не работал, было только окошко открыто. Места было мало, я стояла у поручня. Сначала меня начало подташнивать, потом начало казаться, что кислорода не хватает. Закружилась голова. Я думала, что немного подышу и все пройдет. Но потом начало темнеть в глазах. Я попросила мужчину помочь мне выйти из автобуса. Меня усадили на остановку, вышли и другие пассажиры, чтобы помочь. Но меня быстро отпустило и дальше я пошла пешком», — рассказала тюменка.
Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2, объяснил, что при перегреве страдают все жизненные функции организма: нарушаются обменные процессы, обостряются хронические заболевания, возникают расстройства кровообращения.
«Главная опасность жаркой погоды — солнечный или тепловой удар. При температуре воздуха выше 30 градусов, его можно получить менее чем за час, если не пить достаточное количество воды, находиться в жарком, душном помещении или на улице без головного убора, в излишне тёплой, тесной и темной одежде. Первыми признаками перегрева служат слабость, вялость, сонливость, сухость во рту, учащение дыхания, головокружение», — рассказал «Нашему городу» Терехин.
При возникновении таких симптомов нужно срочной уйти в тень, выпить побольше воды, по возможности принять меры для охлаждения организма. Например, положить на лоб, в подмышки, пах влажные компрессы и почаще их менять. Если меры не принять вовремя, может начаться озноб, подступить тошнота, появиться судороги. Это уже сигнал для срочного обращения за медицинской помощью.
«Самое важное правило первой помощи при солнечном ударе — не допускать резкого температурного перепада. Он может спровоцировать сосудистый спазм и усугубить состояние пострадавшего. В тяжёлых случаях последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери сознания и остановки сердца», — предостерегает врач.
В этом году тюменцы с особым рвением отправляются к водоемам и на городские пляжи. Однако часто горожане не соблюдают установленные правила, что приводит к жутким последствиям.
Так в МЧС по Тюменской области сообщили, что на водных объектах региона с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка. В семи случаях к трагедии привело купание на объектах, где это категорически запрещено.
Мы уже сообщали о том, что этим летом Роспотребнадзор разрешил тюменцам купаться лишь в 10 водоёмах.
Вопрос уровня воды в Туре в этом году стоит особенно остро. Жара, обрушившаяся на регион нещадно иссушает реку. Сейчас уровень упал до -66 сантиметров над уровнем гидропоста. Причем средний уровень воды на сегодняшний день должен составлять 291 сантиметр, такие данные приводят в Центре регистра и кадастра.
Как мы помним, минувшие дожди ситуацию особо не улучшили — вода поднялась лишь на 19 сантиметров, а после возвращения солнечной погоды продолжит падать.
Тюменские власти уже поручили органам РСЧС организовать непрерывный мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре и в случае необходимости принять меры по обеспечению поддержания необходимого уровня воды.
Вероятность пострадать от жары растет и для водителей автомобилей, а также для тех, кто пользуется общественным транспортом. Мастер по ремонту авто Максим Ковалев подчеркнул, что особенно подвержены перегревы транспортные средства оборудованные конденсатором или кондиционером.
«На его компрессор кондиционера в +30 приходится критическая нагрузка. И при малейшей неисправности может случиться замыкание, которое может привести к возгоранию», — говорит мастер.
Он также упоминает, что за последние пару дней в сервисы города часто обращались водители, автомобили которых «задымели на дороге». В большинстве случае появления открытого огня удалось избежать, однако вчера одна маршрутка все же загорелась. ЧП произошло в районе деревни Дударева — вспыхнуло маршрутное такси № 57Б. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
Сейчас дознаватели еще выясняют причины возгарания, однако часто случается, что общественный транспорт в Тюмени горит из-за замыкания проводки, которое как раз может быть следствием жаркой погоды.
К аналогичным последствиям могут привести и загрязнения двигателя или пространства под капотом — пластиковая обмотка проводки в жару размягчается и любая искра может спровоцировать тяжелые последствия вплоть до взрыва.
Во избежание таких происшествий в жаркую погоду «Уралуправтодор» ограничивает движение по трассам федерального значения, большая часть из которых пролегает под открытым небом. Интенсивное воздействие солнечных лучей на капот автомобиля, в таком случае, обеспечено.
А потому важно не только наслаждаться жаркой погодой и ярким солнцем, но и серьезно подходить к вопросу собственной безопасности, помня о мерах предосторожности.