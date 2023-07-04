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Красная жара: лесные пожары возвращаются в Тюменскую область

4 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI

Лесные пожары возвращаются в Тюменскую область.

Потушенных пожаров не зафиксировано.

В Тюменскую область вернулись жаркие летние дни. Вместе с ними в регионе возобновились ландшафтные пожары. По данным сервиса Modaps, в Тюменской области за последние сутки выявлено 2 термоточки (недалеко от Ишима).

Запрет на посещение лесов был снят 25 июня, но сейчас температура воздуха подбирается к отметке в + 30 градусов. В Ишиме до 6 июля ожидается ясная и безоблачная погода. Потушенных ландшафтных пожаров нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что ландшафтный пожар случился в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В деревне Новопокровка 1 июля загорелся мусор.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожары
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