Красная жара: лесные пожары возвращаются в Тюменскую область

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Тюменскую область вернулись жаркие летние дни. Вместе с ними в регионе возобновились ландшафтные пожары. По данным сервиса Modaps, в Тюменской области за последние сутки выявлено 2 термоточки (недалеко от Ишима).
Запрет на посещение лесов был снят 25 июня, но сейчас температура воздуха подбирается к отметке в + 30 градусов. В Ишиме до 6 июля ожидается ясная и безоблачная погода. Потушенных ландшафтных пожаров нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что ландшафтный пожар случился в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В деревне Новопокровка 1 июля загорелся мусор.