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Под Тюменью на продажу выставили семейное поместье на берегу озера

Под Тюменью на продажу выставили семейное поместье на берегу озера

17 августа 2023, 04:41
Фото: Авито
В тюменском селе Мальцево продают за 55 миллионов рублей семейное поместье, расположенное в хвойном лесу на берегу озера. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Авито.
Сюжет
Тюмень
Фото: Авито

Указано, что площадь двухэтажного дома, возведенного в 2016 году, составляет 370 квадратных метров, земельного участка — 50 соток.

«Земельный участок высокий, не подтопляемый. Заведены все коммуникации. В доме сделан евроремонт. На участке расположены гостевой дом с баней и летней верандой, капитальный гараж. Это место для спокойной размеренной жизни, здесь вы сможете наслаждаться тишиной, красотой и спокойствием», — заверяет собственник.

Территория дома огорожены с двух сторон забором, с двух — озером. Рядом расположены магазины, детский сад. Расстояние до центра города составляет порядка 40 километров.

Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Черная речка Тюменского района за 33 миллиона рублей выставили трехэтажный особняк площадью более 400 квадратных метров с многоуровневой игровой зоной-кораблем с настоящими судовыми рубкой и каютой, штурвалами, палубами и мачтами.

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