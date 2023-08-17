Под Тюменью на продажу выставили семейное поместье на берегу озера

Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Черная речка Тюменского района за 33 миллиона рублей выставили трехэтажный особняк площадью более 400 квадратных метров с многоуровневой игровой зоной-кораблем с настоящими судовыми рубкой и каютой, штурвалами, палубами и мачтами.