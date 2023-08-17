Гуляющий под Тобольском верблюд шокировал отдыхающих

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
«Мы сейчас находимся в деревне Винокурово. И рядом гуляют лошади. Но вот это — это не лошадь, это верблюд. Просто гуляет верблюд. Тобольск. Сибирь», — сообщает автор опубликованного видео в группе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики сообщества пошутили, что виной происходящему является глобальное потепление.
«Скоро слоны гулять будут», — пошутили горожане.
Между тем, верблюд, удививший тюменцев, является обитателем базы отдыха Винокурово, расположенной в Тобольском районе. На ее территории расположен зоопарк, в котором проживают такие экзотические животные, как тигры, львы и верблюды.
Ранее «Наш Город» писал, что владелица страусиной фермы, расположенной в деревне Чикча, доказала в суде, что животные проживают не в зоопарке и документы им не нужны. В апреле этого года Россельхознадзор пытался оштрафовать хозяйку фермы за работу без лицензии на организацию зоопарка. За «использование животных в культурно-зрелищных целях» женщине хотели назначить штраф в размере 100 тысяч рублей.