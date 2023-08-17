Гуляющий под Тобольском верблюд шокировал отдыхающих

Ранее «Наш Город» писал, что владелица страусиной фермы, расположенной в деревне Чикча, доказала в суде, что животные проживают не в зоопарке и документы им не нужны. В апреле этого года Россельхознадзор пытался оштрафовать хозяйку фермы за работу без лицензии на организацию зоопарка. За «использование животных в культурно-зрелищных целях» женщине хотели назначить штраф в размере 100 тысяч рублей.