Арбитражи июля: легальные страусы, автобусные разборки и собственная церковь

Первый ход был за «Аромашевопассажиравтотранс», организация обвинила конкурента в карательном сговоре. Дело в том, что администрацией Аромашевского района было организовано проведение конкурса на перевозку пассажиров. Победителем стал «ЗапСибАвто», с чем, вполне предсказуемо, не согласился его конкурент. Тогда он и подал иск, однако победитель конкурса все же приступил к работе. Хотя к исполнителю уже были претензии, в суд обращался сам госзаказчик и жаловался на множественные нарушения «ЗапСибАвто», после чего с компании взыскали штраф в 41 тысячу рублей, хотя власти запрашивали штраф в 4 миллиона рублей.