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Арбитражи июля: легальные страусы, автобусные разборки и собственная церковь

31 июля 2023, 07:00
Фото: Midjourney

Арбитражный суд рассмотрел дела легальных страусов, автобусных войн и церкви

Самые «горячие» тюменские делах уходящего месяца.
Сюжет
Тюмень

Битва за страусов

Владелице страусиной фермы в Чикче удалось отстоять права своих животных и доказать, что они не живут в зоопарке и документы им не нужны.

Дело берет свое начало еще в апреле текущего года, когда в арбитражный суд поступило заявление Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Специалисты обнаружили, что ферма «Тюменский страус», которая принадлежит Наталье Демченко, якобы, работает без лицензии на организацию зоопарка. И за «использование животных в культурно-зрелищных целях» женщине хотели назначить штраф в 100 тысяч рублей.

Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии
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За ферму тут же вступился уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков, он сразу заявил, что бизнес Демченко не имеет отношения к предъявленному обвинению. Вдобавок у бизнесвумен имелось письмо Минсельхоза, в котором указано, что женщина может не лицензировать животных, так как на ее ферме нет тех, кто подлежит обязательному лицензированию. Напомним, что там живут страусы, енотовидные собаки, лисы, пони, лошади, кролики и другие животные.

Меньщикову и Демченко удалось доказать в суде свою точку зрения и оставить иск Россельхознадзора без удовлетворения. Однако и на этом дело не закончилось. 25 июля в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска суде рассматривалась жалоба службы на решение об отказе в привлечении Демченко к ответственности.

Однако и эту жалобу оставили без удовлетворения. А потому счет 2:0 в пользу страусиной фермы.

Фото: Midjourney

Автобусы: жестокая битва с конкурентами

ООО «Запсибавто» подало иск в арбитражный суд Тюменской области, чтобы признать банкротом ООО «Аромашевопассажиравтотранс». Это классический пример битвы конкурентов зв лидерство в общей сфере — оба конкурента выискивают поводы для судебных исков и стараются вывести противника из бизнес-игры.

Первый ход был за «Аромашевопассажиравтотранс», организация обвинила конкурента в карательном сговоре. Дело в том, что администрацией Аромашевского района было организовано проведение конкурса на перевозку пассажиров. Победителем стал «ЗапСибАвто», с чем, вполне предсказуемо, не согласился его конкурент. Тогда он и подал иск, однако победитель конкурса все же приступил к работе. Хотя к исполнителю уже были претензии, в суд обращался сам госзаказчик и жаловался на множественные нарушения «ЗапСибАвто», после чего с компании взыскали штраф в 41 тысячу рублей, хотя власти запрашивали штраф в 4 миллиона рублей.

Транспортная компания могла незаконно получить контракт с администрацией
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И уже в этом году, 27 июля, в суд обратилась уже компания «ЗапСибАвто», заявившая о долге превышающем 8 миллионов, накопленным ООО «Аромашевопассажиравтотранс», что может являться поводом для банкротства компании. Сейчас была лишь назначена дата рассмотрения дела, но стоит учесть, что при положительном вердикте о банкротстве, у «ЗапСибАвто» не останется конкурентов за контракт с властями Аромашевского района.

Фото: Midjourney

Права на храм Божий

В Арбитражный суд Тюменской области обратилась православная религиозная организация прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы из поселка Московского Тюменского района Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви. Московский Патриархат подал иск на администрацию Московского муниципального образования Тюменского района.

Служители церкви за счет пожертвований возвела небольшой храм в поселке Московском. Постройка уже готова, но ввести ее в эксплуатацию законно сейчас нельзя — у Церкви истек срока действия разрешения на строительство, также отсутствуют акты передачи строительством объекта.

Фото: 1MI

Однако представители Московского Патриархата в своем иске указали, что их храм возведен с соблюдением градостроительных норм и не нарушает прав и законных интересов других лиц и так далее. Проще говоря, ничего не нарушено, но бюрократическая система открытие зарма задерживает, а может и вовсе отменяет.

А потому представители церкви просят суд признать за собой право собственности на «храм Рождества Пресвятой Богородицы». Арбитражный суд иск принял и вскоре власти и служители церкви схлестнуться в суде.

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