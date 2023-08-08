Тюменские власти планируют построить клубничную ферму

По мнению советника губернатора по вопросам инвестиций малого и среднего предпринимательства, главы Торгово-промышленной палаты Ольги Езикеевой, бизнес по выращиванию ягод является перспективным — свежие ягоды пользуются популярностью у кондитеров и рестораторов. Сегодня основные поставки идут из Китая — в регионе данная ниша свободна.