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Тюменские власти планируют построить клубничную ферму

8 августа 2023, 05:28
Фото: 1MI
Потенциальный инвестор уже найден.
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Тюмень

В Тюменской области построят ферму по выращиванию клубники. Потенциальный инвестор для реализации проекта уже найден. Об этом сообщил директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

По его словам, сроки строительства пока неизвестны, так как еще не подписаны официальные документы.

По мнению советника губернатора по вопросам инвестиций малого и среднего предпринимательства, главы Торгово-промышленной палаты Ольги Езикеевой, бизнес по выращиванию ягод является перспективным — свежие ягоды пользуются популярностью у кондитеров и рестораторов. Сегодня основные поставки идут из Китая — в регионе данная ниша свободна.

Тюменские рестораторы уверены в том, что тюменские ягоды будут востребованы благодаря стабильной потребности в ресторанном сегменте, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что ученые ЗапСибНОЦ ведут работу по разработке улучшенной технологии выращивания осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Югры и Ямала. Ученые намерены увеличить запасы рыбы и тем самым существенно снизить стоимость остеровой икры.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Ферма#Ягоды#Тюмень#Тюменская область
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