nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

На родине Распутина в селе Покровском появится туристический комплекс

На родине Распутина в селе Покровском появится туристический комплекс

17 августа 2023, 03:48
Фото: 2 ГИС
Тюменский бизнесмен Владимир Шевчик намерен возвести в селе Покровское, родине Григория Распутина, новый туристический комплекс. По планам предпринимателя, здесь появятся музей, дорожный сервис, отели и предприятия общепита, объединенные в один кластер.
Сюжет
Тюмень

«Шевчик надеется добиться статуса мецената и войти в историю как тюменский купец Текутьев, в честь которого сегодня названы улицы и бульвары. Он сделает из Покровского большой туристический комплекс, куда, в конечном итоге, зайдут и другие предприниматели», — пишет Ура. Ру со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, таким образом личные амбиции Шевчика будут одновременно удовлетворять задачу, которую ранее ставил губернатор Моор по развитию брендов муниципалитетов.

Ранее «Наш Город» писал, что о необходимости развивать собственные бренды глава региона Александр Моор заявил во время выступления с ежегодным посланием. Тогда он предложил несколько вариантов по брендированию муниципалитетов. К примеру, Ялуторовску, что славится своими блинопеками, добиться звания если не блинной столицы России, то блинной столицы Сибири и того, что ялуторовские блины будут поставлять в другие регионы.

Читайте также:
В администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший годВ ДТП на федеральной трассе погибла семья из ТобольскаВ Тобольске построят новые гостиничные комплексы
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Тюменцы#Тюмень#Тобольск#Владимир Шевчик#Тюменская область#Строительство
Подпишитесь
Компании тюменской «матрешки» начали борьбу за ресурсы
Вчера, 11:00
Ловушка для инвалида: в Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законной разметке
Вчера, 09:50
Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников
Вчера, 13:24
Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в Тюмени
Вчера, 10:04
Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег
Вчера, 05:50
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 17 августа
Сегодня, 02:27