На родине Распутина в селе Покровском появится туристический комплекс

Ранее «Наш Город» писал, что о необходимости развивать собственные бренды глава региона Александр Моор заявил во время выступления с ежегодным посланием. Тогда он предложил несколько вариантов по брендированию муниципалитетов. К примеру, Ялуторовску, что славится своими блинопеками, добиться звания если не блинной столицы России, то блинной столицы Сибири и того, что ялуторовские блины будут поставлять в другие регионы.