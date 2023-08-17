На родине Распутина в селе Покровском появится туристический комплекс

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
«Шевчик надеется добиться статуса мецената и войти в историю как тюменский купец Текутьев, в честь которого сегодня названы улицы и бульвары. Он сделает из Покровского большой туристический комплекс, куда, в конечном итоге, зайдут и другие предприниматели», — пишет Ура. Ру со ссылкой на собственный источник.
По данным инсайдера, таким образом личные амбиции Шевчика будут одновременно удовлетворять задачу, которую ранее ставил губернатор Моор по развитию брендов муниципалитетов.
Ранее «Наш Город» писал, что о необходимости развивать собственные бренды глава региона Александр Моор заявил во время выступления с ежегодным посланием. Тогда он предложил несколько вариантов по брендированию муниципалитетов. К примеру, Ялуторовску, что славится своими блинопеками, добиться звания если не блинной столицы России, то блинной столицы Сибири и того, что ялуторовские блины будут поставлять в другие регионы.