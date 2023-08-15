В ДТП на федеральной трассе погибла семья из Тобольска

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек: 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7-и, 9-и и 14–и лет. Двое сыновей, 3-х и 11-и лет, госпитализированы в больницу, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на 241-километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля Infiniti G35 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. От удара легковой автомобиль разорвало пополам. Четыре человека скончались на месте аварии, еще один в больнице.