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В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители

В ДТП на федеральной трассе погибла семья из Тобольска

15 августа 2023, 02:55
Фото: ГИБДД ТО

В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители

Стали известны подробности смертного ДТП, произошедшего в понедельник вечером в Тобольском районе с участием большегруза и легковушки. В Infiniti G35 ехала семья из Тобольска.
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ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек: 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7-и, 9-и и 14–и лет. Двое сыновей, 3-х и 11-и лет, госпитализированы в больницу, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

В Тюменской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими
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Ранее «Наш Город» писал, что на 241-километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля Infiniti G35 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. От удара легковой автомобиль разорвало пополам. Четыре человека скончались на месте аварии, еще один в больнице.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Дети#Тюменская область#Тобольск
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