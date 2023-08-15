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В администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший год

В администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший год

15 августа 2023, 03:45
Фото: 1MI
Тобольские власти потратят более 500 тысяч рублей из бюджета за год на оплату услуг по транспортировке тел умерших граждан в морги. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень

В документах указано, что сумма в 551 тысяч рублей рассчитана на транспортировку 93 тел скончавшихся. Сроки исполнения контракта — с момента заключения договора до 31 августа 2024 года.

Отмечено, что подрядная организация должна будет оказать услуги в места судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического вскрытия и предпохоронного содержания в отношении умерших с признаками насильственной смерти, умерших, личность которых не установлена, погибших в местах чрезвычайных происшествий, аварий, катастроф.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году пройдет инвентаризация на 13 кладбищах: Червишевское» (1-5), «Утешевское», «Верхнеборское», «Плехановское», «Зайковское», «Метелевское», «Воронинское» «Букинское», «Комаровское». Здесь сфотографируют и пересчитают все могилы.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Закупки#Тюменская область
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