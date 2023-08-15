В администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший год

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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В документах указано, что сумма в 551 тысяч рублей рассчитана на транспортировку 93 тел скончавшихся. Сроки исполнения контракта — с момента заключения договора до 31 августа 2024 года.
Отмечено, что подрядная организация должна будет оказать услуги в места судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического вскрытия и предпохоронного содержания в отношении умерших с признаками насильственной смерти, умерших, личность которых не установлена, погибших в местах чрезвычайных происшествий, аварий, катастроф.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году пройдет инвентаризация на 13 кладбищах: Червишевское» (1-5), «Утешевское», «Верхнеборское», «Плехановское», «Зайковское», «Метелевское», «Воронинское» «Букинское», «Комаровское». Здесь сфотографируют и пересчитают все могилы.