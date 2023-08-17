Подрядчик уронил стоимость проекта новой улицы в Тюмени более чем на 20 миллионов руб

Согласно открытым данным, ООО НПФ «Дорцент» работает в Тюмени с 2002 года. Компания ведет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта, строительства автомобильных дорог и магистралей, инженерно-технического проектирования и т. д. По итогам 2022 года ООО НПФ «Дорцент» увеличило выручку до 189,7 миллионов рублей, чистую прибыль до 4 миллионов (почти на 4 000%).