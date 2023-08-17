Подрядчик уронил стоимость проекта новой улицы в Тюмени более чем на 20 миллионов руб

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Выполнением работ по проектированию трассы, которая свяжет Червишевский тракт и строящуюся улицу Фармана Салманова, займется ООО Научно-производственная фирма «Дорцентр». Компания снизила начальную стоимость закупки на 22 миллиона рублей — с 58,5 миллионов до 36 миллионов рублей. Всего на аукцион было подано 11 заявок.
Согласно опубликованным на портале Госзакупки документам, работы будут проведены в несколько этапов: I этап — технический отчет о выполненных инженерных изысканиях — с даты заключения контракта по 20.11. 2023 года, II этап — проектная и рабочая документация, выполнение комплекса кадастровых работ, проект межевания и проект планировки территории — с даты заключения контракта по 16.09.2024 года.
«В срок выполнения работ не включается период прохождения государственной экспертизы. Срок прохождения экспертизы регламентируется нормативными документами. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 05.12.2024 года», — указано в документах.
В перспективе общая протяженность трассы составит почти 3 километра.
Согласно открытым данным, ООО НПФ «Дорцент» работает в Тюмени с 2002 года. Компания ведет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта, строительства автомобильных дорог и магистралей, инженерно-технического проектирования и т. д. По итогам 2022 года ООО НПФ «Дорцент» увеличило выручку до 189,7 миллионов рублей, чистую прибыль до 4 миллионов (почти на 4 000%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области приступили к разработке проектной документации по строительству второго транспортного кольца. В рамках которого планируют две новых дорожных развязки протяженностью 21 километр в двух крупных строящихся районах — «Комаровo Парк» и Патрушева.