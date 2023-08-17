В Тюмени родители школьников парализовали работу пунктов Wildberries

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
«На пункты приходят целыми семьями. Заказывают по несколько размеров одежды и обуви сразу и примеряют все в примерочных. Одна школьная форма. Из-за этого большие очереди. Плюс из-за большого количества товара, пришлось часть примерочных переоборудовать под склад, осталось всего две свободные под покупателей», — рассказал сотрудник Wildberries Ура Ру.
И добавил, что между посетителями из-за томительного ожидания происходят скандалы. Также конфликты случаются и с операторами пунктов.
Ранее «Наш Город» писал, что этом году сумма, которая требуется родителям на то, чтобы собрать ребенка в школу составляет минимум 23-25 тысяч рублей. Еще два года назад, в 2021 году, траты на сборы школьника к 1 сентября не превышали 15 тысяч рублей.