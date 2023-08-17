В Тюмени родители школьников парализовали работу пунктов Wildberries

Ранее «Наш Город» писал, что этом году сумма, которая требуется родителям на то, чтобы собрать ребенка в школу составляет минимум 23-25 тысяч рублей. Еще два года назад, в 2021 году, траты на сборы школьника к 1 сентября не превышали 15 тысяч рублей.