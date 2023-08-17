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В Тюмени родители школьников парализовали работу пунктов Wildberries

В Тюмени родители школьников парализовали работу пунктов Wildberries

17 августа 2023, 08:09
Фото: nashgorod.ru
Пункты выдачи заказов Wildberries в Тюмени перешли на усиленный режим работы в преддверии 1 сентября. По словам сотрудников Wildberries, в пунктах заказов наблюдаются огромные очереди в примерочные.
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Дети
«На пункты приходят целыми семьями. Заказывают по несколько размеров одежды и обуви сразу и примеряют все в примерочных. Одна школьная форма. Из-за этого большие очереди. Плюс из-за большого количества товара, пришлось часть примерочных переоборудовать под склад, осталось всего две свободные под покупателей», — рассказал сотрудник Wildberries Ура Ру.

И добавил, что между посетителями из-за томительного ожидания происходят скандалы. Также конфликты случаются и с операторами пунктов.

Ранее «Наш Город» писал, что этом году сумма, которая требуется родителям на то, чтобы собрать ребенка в школу составляет минимум 23-25 тысяч рублей. Еще два года назад, в 2021 году, траты на сборы школьника к 1 сентября не превышали 15 тысяч рублей.

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