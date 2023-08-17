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Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим

Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим

17 августа 2023, 12:56
Фото: 1MI
Жители Тюменской области в очередной раз жалуются на переполненность электрички Тюмень — Ишим. По словам горожан, в летнее время между городами по данному маршруту курсируют всего четыре вагона, вследствие чего люди вынуждены ездить стоя.
«Неужели никто не видит, что в летнее время электричка переполнена и люди едут стоя! Всего четыре вагона выделяется в будние дни. Этого крайне недостаточно. Поезд едет через весь юг области, логично, что многие поедут — кто на дачи /с дачи со стороны Богандинки и т. д, кто в Тюмень отдохнуть, погулять, в больничку съездить. И едут стоя примерно с Заводоуковска», — возмутилась одна из пассажирок.

На нехватку мест в электропоезде Тюмень — Ишим жалуются за это лето уже не в первый раз. Еще в начала июня тюменцы сообщали, что в РЖД сократили число вагонов по маршруту в два раза — ранее по данному направлению было выделено 7-8 вагонов.

Тюменцы отмечали, что порой не хватало даже стоячих мест. И в таких условиях были вынуждены ехать около 300 километров пути пожилые люди, дети, беременные женщины.

«РЖД наплевать на проблемы пассажиров. Часто езжу на дальние расстояния. Три розетки на вагон, неработающий титан, в туалете салфетки торчат из полуторалитровых пластиковых бутылок, конденсат бегущий со стекла на подушку», — пожаловался Вячеслав З.

Между тем, как выяснилось, виновником сложившейся ситуации является вовсе не перевозчик, а региональные власти.

«Определение составности пригородных поездов относится к компетенции региональных властей. Перевозчик лишь предоставляет заявленное число мест», — пояснили «Нашему Городу» в СвЖД.

«Наш Город» направил запрос в правительство Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

«Адская электричка в Ишим»: тюменцам из-за нехватки мест приходится сидеть на полу
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Отметим, дневной пригородный поезд (электричка) Тюмень — Ишим номер 7342 отправляется со станции Тюмень в 18.40 и прибывает на станцию Ишим в 22.53 по местному времени, время в пути — 4 часа 13 минут. По пути следования пригородный поезд (электричка) останавливается на 15 остановках. Маршрут пригородного поезда (электрички) 7342 Тюмень — Ишим пролегает c остановками по станциям Войновка, Озеро-Андреевское, Винзили, Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Новая Заимка, Вагай, 2296 Км Остановочный Пункт, Омутинская, Ламенская, Голышманово, Гладилово, Карасульская, Безруково.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского Заболотья просят восьмой год губернатора Тюменской области увеличить число вертолетных авиарейсов по маршруту Тобольск-Ишменева-Иземеть-Ачиры-Тобольск. Настоящее время их количество составляет чуть более 40 в период с с мая по ноябрь.

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