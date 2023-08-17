Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим

На нехватку мест в электропоезде Тюмень — Ишим жалуются за это лето уже не в первый раз. Еще в начала июня тюменцы сообщали, что в РЖД сократили число вагонов по маршруту в два раза — ранее по данному направлению было выделено 7-8 вагонов.