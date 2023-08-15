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Итоги дня Тюмени: заработало крупное предприятие, 20 млрд на дорогу, обман такси

Итоги дня Тюмени: заработало крупное предприятие, 20 млрд на дорогу, обман такси

15 августа 2023, 18:34
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 15 августа.
Сюжет
Итоги

В Тюменской области запустили крупнейший в России репродуктор индейки

Крупнейший в России племенной репродуктор индейки запустил в работу все площадки (всего 10 штук).

Предприятие оценивается в 6 миллиардов рублей, его цель — снижение зависимости от импорта в вопросах племенного материала, реализован ГК «Дамате». По словам первого заместителя председателя правления Россельхозбанкa Ирины Жачкиной, на рынке страны с каждым годом растет уровень потребления мяса индейки. Тюменское предприятие планирует произвести в четвертом квартале 2023 года 5,1 миллион инкубационных яиц.

В Тюмени на строительство южного обхода потратят 20 млрд рублей

Новая дорога должна разгрузить Объездную города. На данный момент ведётся разработка проекта. Начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов заметил, что до конца года документы будут готовы.

«21 километр автомобильной дороги, несколько искусственных сооружений, мостовых переходов. Сейчас завершается проектирование. Мы рассчитываем, что до концa 2023 г. проектирование завершится, начнется экспертизa проектной документации», — рассказал Павел Перевалов изданию «ФедералПресс».

Строительство может продолжаться 3 — 5 лет, дорогу откроется ближе к 2028 году. 20 млрд рублей- это предварительная цифра и может измениться.

Тюменцы смогут увидеть захватывающий звездопад Каппа-Цигниды

Тюменцы смогут посмотреть на захватывающее зрелище — невероятный августовский звездопад Каппа-Цигниды. Явление будет видно в ночь с 17 на 18 августа. Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин рассказал порталу «Известия» о том, что среди прочих городов больше всего повезет Тюмени. Местные жители смогут насладиться звездопадом Каппа-Цигниды в полной мере. Наблюдать явление можно около часа ночи. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал о звездопаде Персеиды. Он прошел в ночь с 12 на 13 августа ночь

Тюменских таксистов массово кидают на деньги

Жители Тюмени массово обманывают местных таксистов, не оплачивая поездки. Они могут убежать из машины, вспомнить о том, что у них закончились наличные. Однажды таксисту вместо оплаты пассажир протянул кнопочный телефон, чтобы водитель купил его. Таксист сказал, что каждый десятый заказ остается не оплаченным. Люди просто могут убежать в конце поездки. Издание «Nashgorod.ru» обратилось к своему источнику, чтобы узнать, часто ли бывают случаи, когда таксистов обманывают. Часто пассажиры говорят, что у них деньги лежат дома, уходят.

Тюменцы спешно продают бизнес связанный с такси и арендой машин
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#Александр Мязин#Итоги#Тюмень#Индейка#Предприятие#Дорога#Строительство#Звездопад#Такси#Обман
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