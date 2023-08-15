Итоги дня Тюмени: заработало крупное предприятие, 20 млрд на дорогу, обман такси

Жители Тюмени массово обманывают местных таксистов, не оплачивая поездки. Они могут убежать из машины, вспомнить о том, что у них закончились наличные. Однажды таксисту вместо оплаты пассажир протянул кнопочный телефон, чтобы водитель купил его. Таксист сказал, что каждый десятый заказ остается не оплаченным. Люди просто могут убежать в конце поездки. Издание «Nashgorod.ru» обратилось к своему источнику, чтобы узнать, часто ли бывают случаи, когда таксистов обманывают. Часто пассажиры говорят, что у них деньги лежат дома, уходят.