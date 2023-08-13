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В Тобольске построят новые гостиничные комплексы

В Тобольске построят новые гостиничные комплексы

13 августа 2023, 07:17
Фото: 1MI
Гостиницы разместят Нижнем посаде города.
Сюжет
Тюмень

Новые гостиничные комплексы построят в Нижнем посаде Тобольска. Они заложены в мастер-плане туристического каркаса города, который разработан под началом архитектурного бюро Wowhaus.

По планам, Нижний посад будет свяжут с Верхним. Появится новый маршрут с дорожками для велосипедистов и пешеходов по Казачьему взвозу, канатная дорога, станция которой будет находиться на набережной Иртыша. На реке возведут сеть причалов для водного транспорта, который будет курсировать по маршруту Абалак — Винокурово.

По мнению архитекторов, Нижний посад — ключевое направление туристического развития города, поскольку Тобольск начинался с этого места, когда-то бывшего его центром. А новая сеть маршрутов позволит существенно повысить его популярность, пишет ИА «Тюменская линия».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на набережной продолжается строительство 10-этажного апарт-отеля. По планам, работы завершат до 2025 года.

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