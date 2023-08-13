В Тобольске построят новые гостиничные комплексы

По планам, Нижний посад будет свяжут с Верхним. Появится новый маршрут с дорожками для велосипедистов и пешеходов по Казачьему взвозу, канатная дорога, станция которой будет находиться на набережной Иртыша. На реке возведут сеть причалов для водного транспорта, который будет курсировать по маршруту Абалак — Винокурово.