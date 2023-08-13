В Тюменской области за пять лет построили почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Тюменской области в начала года ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадртаныз метров жилья. Это на 16% больше, чем за период с января по август 2022 года.
В информационном центре правительства региона, отметили что за последние пять лет в Тюменской области было введено в эксплуатацию около 8,5 миллионов «квадратов» жилья, построено 80 социальных объектов, благоустроено 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.
За последний год тюменские специалисты обновили 15 сооружений инфраструктуры в подшефном Краснодоне. Реконструкция еще 10 продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области строительная компания построила самый маленький дом в мире. Его площадь составляет менее трех квадратных метров. Заявка на регистрацию рекорда уже отправлена в Книгу Рекордов России.