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В Тюменской области за пять лет построили почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья

В Тюменской области за пять лет построили почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья

13 августа 2023, 11:36
Фото: 1MI
В этом году в регионе ввели в эксплуатацию 1,1 миллион «квадратов».
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области в начала года ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадртаныз метров жилья. Это на 16% больше, чем за период с января по август 2022 года.

В информационном центре правительства региона, отметили что за последние пять лет в Тюменской области было введено в эксплуатацию около 8,5 миллионов «квадратов» жилья, построено 80 социальных объектов, благоустроено 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.

За последний год тюменские специалисты обновили 15 сооружений инфраструктуры в подшефном Краснодоне. Реконструкция еще 10 продолжается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области строительная компания построила самый маленький дом в мире. Его площадь составляет менее трех квадратных метров. Заявка на регистрацию рекорда уже отправлена в Книгу Рекордов России.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство#Строительство дома#Тюменская область
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