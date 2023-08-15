Тюменский репродуктор индейки, который открывал Путин, вышел полную мощность

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Общая численность стада индейки составляет 138 тысяч голов.
Проект стоимостью более 6 миллиардов рублей, целью которого было снижение зависимости от импорта в вопросах племенного материала, реализован ГК «Дамате», правительством Тюменской области и Россельхозбанком. Открытие репродуктора состоялось осенью 2022 года. Участие в мероприятии в режиме онлайн принимал президент России Владимир Путин.
По словам первого заместителя председателя правления Россельхозбанкa Ирины Жачкиной, на рынке страны с каждым годом растет уровень потребления мяса индейки. Сегодня в среднем каждый житель России потребляет около 3 килограммов данного мяса в год. В перспективе по итогам 2030 года этот показатель может вырасти до 5-6 килограммов.
Тюменское предприятие планирует произвести в четвертом квартале 2023 года 5,1 миллион инкубационных яиц, а к 2025 году дойти до производства более 12 миллионов яиц. Тюменский репродуктор сможет покрыть 20% потребности России, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области будут реализованы несколько крупных инвестиционных проектов. В 2023 году в тюменском регионе завершат работы по возведению тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, будет запущен инвестиционного проекта по строительству завода «Аминосиб» по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Стоимость последнего оценена в 6,7 миллиардов рублей.