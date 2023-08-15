Тюменский репродуктор индейки, который открывал Путин, вышел полную мощность

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области будут реализованы несколько крупных инвестиционных проектов. В 2023 году в тюменском регионе завершат работы по возведению тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, будет запущен инвестиционного проекта по строительству завода «Аминосиб» по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Стоимость последнего оценена в 6,7 миллиардов рублей.