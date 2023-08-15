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Президент Путин дал новую должность экс-главе тюменского СК Богинскому

Президент Путин дал новую должность экс-главе тюменского СК Богинскому

15 августа 2023, 06:00
Фото: 1MI
Бывший руководитель Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаил Богинский назначен представителем президента в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Соответствующий указ подписал 14 августа президент России Владимир Путин.

«Назначить представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области Богинского Михаила Васильевича», — сказано в документе, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. С 1992–2007 годы работал в органах прокуратуры Казани и Республики Татарстан. С 2007 по 2018 годы он руководил следственным управления Следственного комитете при прокуратуре по Тюменской области.

В 2018 года Михаил Богинский был назначен на должность главы СУ СК по Свердловской области. Эта должность он занимал в течение пяти лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в правительстве Тюменской области произошло новое назначение. На должность руководителя департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона была назначена Ирина Широкова. До этого она работала заместителям руководителя ведомства.

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