Тюменские врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 3-месячному ребенку с тяжелой формой менингита. В течение месяца малыш находился под пристальным вниманием медиков. В настоящее время юный пациент выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.