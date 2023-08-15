nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Тюменские врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39

Тюменские врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39

15 августа 2023, 06:21
Фото: 1MI
У 3-летней тюменки после прогулки на улице поднялась высокая температура. После приема жаропонижающего средства у малышки участилось дыхание, она перестала реагировать на прикосновения, свое имя.
Сюжет
Тюмень

Перепугавшаяся мама девочки вызвала скорую помощь. Врачи прибыли к юной пациентке в считанные минуты. Медики диагностировали у ребенка ОРВИ и гипертермический синдром. Медики оказали экстренную помощь и доставили юную тюменку в сопровождении мамы в инфекционную больницу. В настоящее время состояние малышки стабилизировалось.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 3-месячному ребенку с тяжелой формой менингита. В течение месяца малыш находился под пристальным вниманием медиков. В настоящее время юный пациент выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.

Читайте также:
Тобольские медики спасли ребенка, проглотившего 23 магнитных шарикаТюменская область и Ямал вышли в лидеры по рождаемостиВ Тюменской области сократилось число самоубийств
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Тюмень#Дети#Касается каждого#Тюменская область
Подпишитесь
Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубля
Сегодня, 01:00
Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок
Вчера, 07:28
В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границы
Сегодня, 08:09
Тюменцы смогут увидеть захватывающий звездопад Каппа-Цигниды
Сегодня, 09:00
Тюменских таксистов массово кидают на деньги
Сегодня, 03:34
Тюменец выловил огромную рыбу на Иртыше (ФОТО)
Сегодня, 06:14