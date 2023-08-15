Тюменские врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Перепугавшаяся мама девочки вызвала скорую помощь. Врачи прибыли к юной пациентке в считанные минуты. Медики диагностировали у ребенка ОРВИ и гипертермический синдром. Медики оказали экстренную помощь и доставили юную тюменку в сопровождении мамы в инфекционную больницу. В настоящее время состояние малышки стабилизировалось.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 3-месячному ребенку с тяжелой формой менингита. В течение месяца малыш находился под пристальным вниманием медиков. В настоящее время юный пациент выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.