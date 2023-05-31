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Тюменский завод по переработке гороха станет первым заводом подобного типа в России

31 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI

Александр Моор оценил ход строительства завода по переработке гороха в Ишиме

Губернатор нашего региона осмотрел, как идёт строительство уникального завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе.

В 2027 году году здесь планируется провести пусконаладочные работы, а после, через 2 года, намечен выход на проектную мощность.

«Объемы внушительные. По проекту здесь будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и клетчатку. Оборудование позволит „закрыть“ 5% мировой потребности в этих продуктах», — рассказал Александр Моор в своём telegram-канале.

Губернатор сообщил об уверенном росте отрасли и сделал акцент на том, что переработку пройдёт горох, выращенный в Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске на крупном заводе по неизвестным причинам скончался рабочий.

Видео: 1MI
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