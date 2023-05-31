Тюменский завод по переработке гороха станет первым заводом подобного типа в России

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 09:11
В 2027 году году здесь планируется провести пусконаладочные работы, а после, через 2 года, намечен выход на проектную мощность.
«Объемы внушительные. По проекту здесь будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и клетчатку. Оборудование позволит „закрыть“ 5% мировой потребности в этих продуктах», — рассказал Александр Моор в своём telegram-канале.
Губернатор сообщил об уверенном росте отрасли и сделал акцент на том, что переработку пройдёт горох, выращенный в Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске на крупном заводе по неизвестным причинам скончался рабочий.