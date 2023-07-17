Акции «дочки» Danone передали Росимуществу: тюменцы останутся без йогуртов?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В опубликованном документе указано, что под управление государства переходят акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».
«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталов российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… дополнить пунктом 4 следующего содержания: 83 292 493 тысячи обыкновенных акций акционерного общества „Данон Россия“… 85 тысяч обыкновенных акций акционерного общества „Данон Россия“, — отмечено в указе, размещенном 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Директор компании Danone Россия по корпоративным отношениям Юлия Легкая сообщила «Нашему Городу», что на данный момент информации о том, как будут в дальнейшем работать заводы предприятия на территории страны нет. Комментарии будут подготовлены позже.
Danone является известной продовольственной компания Франции. В России предприятие на протяжении нескольких лет выпускает продукцию под брендами «Активия», «Актимель», Danone, «Простоквашино» и т. д.
В Тюменской области Danone владеет Ялуторовским молочным комбинатом. Тюменский завод компании Danone является одним из крупнейших предприятий в России — мощность переработки молока составляет до 1 тысячи тонн в сутки. Продукцию поставляют в регионы России, а также на территорию Казахстана.
Ранее «Наш Город» писал, что корпорация Danone переименует продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа», в «Актибио». Такое решение принято для локализации международного бренда. Состав продукта менять не планируют.