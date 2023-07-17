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Акции «дочки» Danone передали Росимуществу: тюменцы останутся без йогуртов?

17 июля 2023, 07:24
Фото: Danone Россия
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу во временное управлении «дочки» французского холдинга Danone, завод которой работает на территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном документе указано, что под управление государства переходят акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталов российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… дополнить пунктом 4 следующего содержания: 83 292 493 тысячи обыкновенных акций акционерного общества „Данон Россия“… 85 тысяч обыкновенных акций акционерного общества „Данон Россия“, — отмечено в указе, размещенном 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Директор компании Danone Россия по корпоративным отношениям Юлия Легкая сообщила «Нашему Городу», что на данный момент информации о том, как будут в дальнейшем работать заводы предприятия на территории страны нет. Комментарии будут подготовлены позже.

Danone является известной продовольственной компания Франции. В России предприятие на протяжении нескольких лет выпускает продукцию под брендами «Активия», «Актимель», Danone, «Простоквашино» и т. д.

В Тюменской области Danone владеет Ялуторовским молочным комбинатом. Тюменский завод компании Danone является одним из крупнейших предприятий в России — мощность переработки молока составляет до 1 тысячи тонн в сутки. Продукцию поставляют в регионы России, а также на территорию Казахстана.

Ранее «Наш Город» писал, что корпорация Danone переименует продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа», в «Актибио». Такое решение принято для локализации международного бренда. Состав продукта менять не планируют.

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