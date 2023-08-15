Тюменских таксистов массово кидают на деньги

Ранее наш портал сообщал о том, что тюменские таксисты готовятся к серии забастовок. Причиной тому послужил новый закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Напомним, осенью этого года он должен вступить в силу. Нововведения могут затруднить работу таксистов. Например, водителю будет необходимо регистрироваться и регистрировать машину в специальном реестре перевозчиков. А еще к работе могут не допустить автомобилиста с непогашенной судимостью или тех, кто имеет более трех неоплаченных административных штрафа.