Тюменских таксистов массово кидают на деньги

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Тюменцы массово обманывают местных таксистов, не оплачивая поездки. Горожане выбегают из автомобиля, невовремя вспоминают о том, что у них закончились наличные, заблокирована карта или ее вовсе нет.
Издание URA.ru описало случай, когда таксисту вместо оплаты пассажир протянул кнопочный телефон, чтобы водитель купил его.
— Водитель рассказал, что человек доехал и ему нечем было рассчитаться. В итоге он рассчитался с ним кнопочным телефоном, но водитель возмущался, что ему с этим телефоном нечего делать. Потом водителю предложили этот телефон выкупить. Таксист сказал, что каждый десятый заказ остается не оплаченным. Люди просто выбегают в конце поездки, а за ними же не побежишь, — сообщает источник.
Издание «Nashgorod.ru» обратилось к своему источнику, чтобы узнать, часто ли бывают случаи, когда таксистов обманывают.
— Частенько. И на себе проверил и коллеги рассказывали. Часто пассажиры говорят, что у них деньги лежат дома, уходят за деньгами и не возвращаются. Бывают, что указывают карту, а платеж по ней не проходит. В таком случае, конечно, на карте у пассажира будет долг. Коллега рассказывал, что подвозил подростков. Оплата была указана за наличку. В итоге один из парней начал открывать дверь, чтобы выйти. Второй якобы потянулся за деньгами в карман. Оба выбежали, — рассказал нашему изданию таксист Евгений.
Ранее наш портал сообщал о том, что тюменские таксисты готовятся к серии забастовок. Причиной тому послужил новый закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Напомним, осенью этого года он должен вступить в силу. Нововведения могут затруднить работу таксистов. Например, водителю будет необходимо регистрироваться и регистрировать машину в специальном реестре перевозчиков. А еще к работе могут не допустить автомобилиста с непогашенной судимостью или тех, кто имеет более трех неоплаченных административных штрафа.
Ранее мы также сообщали о случае, когда пассажир угнал такси, чтобы не платить за проезд. Из-за того, что у тюменца не было денег, он стал спорить с водителем. Мужчины вышли из авто на улицу, чтобы поговорить. Но в какой-то момент пассажир сел за руль и уехал. Правда, доехал он только до соседней улицы.