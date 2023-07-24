В Тюмени за год услуги такси подорожали на 16%

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
По словам представителей городских таксофирм, на рост цен оказали влияние увеличение расходов на обслуживание и содержание автомобилей, общий уровень инфляции. Покупка запчастей, текущий ремонт, заправка авто теперь стоит намного дороже нежели годом ранее, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские эксперты прогнозируют рост цен на автомобили до конца этого года на 15-20%, в случае ослабления рубля. Также на рост стоимость авто повлияет увеличение ставки утилизационного сбора — с 1 августа он возрастет в 1,7-3,7 раза (в зависимости от вида техники и объема двигателя). В среднем стоимость иномарок увеличится на 120-250 тысяч рублей.