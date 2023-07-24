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В Тюмени за год услуги такси подорожали на 16%

24 июля 2023, 03:45
Фото: 1MI

В Тюмени на 16% увеличилась стоимость поездок на такси

На 16% выросли с начала года в Тюмени цены на услуги такси. Сегодня средний чек составляет 360 рублей, минимальная стоимость поездки 140 рублей.
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Тюмень

По словам представителей городских таксофирм, на рост цен оказали влияние увеличение расходов на обслуживание и содержание автомобилей, общий уровень инфляции. Покупка запчастей, текущий ремонт, заправка авто теперь стоит намного дороже нежели годом ранее, пишет 72.ру.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские эксперты прогнозируют рост цен на автомобили до конца этого года на 15-20%, в случае ослабления рубля. Также на рост стоимость авто повлияет увеличение ставки утилизационного сбора — с 1 августа он возрастет в 1,7-3,7 раза (в зависимости от вида техники и объема двигателя). В среднем стоимость иномарок увеличится на 120-250 тысяч рублей.

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