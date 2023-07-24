В Тюмени за год услуги такси подорожали на 16%

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские эксперты прогнозируют рост цен на автомобили до конца этого года на 15-20%, в случае ослабления рубля. Также на рост стоимость авто повлияет увеличение ставки утилизационного сбора — с 1 августа он возрастет в 1,7-3,7 раза (в зависимости от вида техники и объема двигателя). В среднем стоимость иномарок увеличится на 120-250 тысяч рублей.