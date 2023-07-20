«Спасибо, но я на автобусе»: эксперты прогнозируют скачок цен на автомобили в Тюмени

Таким образом сейчас, когда еще можно успеть купить автомобиль по ценам прошлых закупок, подходить к выбору автомобиля нужно осторожно. Покупка может оказаться грамотным вложением для дальнейшей перепродажи, что поможет сохранить вложенные в нее деньги. Однако стоит учитывать, что спрос на рынке может значительно снизится из-за роста цен, это коснется и б/у автомобилей.