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«Спасибо, но я на автобусе»: эксперты прогнозируют скачок цен на автомобили в Тюмени

20 июля 2023, 08:12
Фото: 1MI
Эксперты прогнозируют скачок цен на автомобили в Тюменской области

Эксперты прогнозируют скачок цен на автомобили в Тюменской области

Цены на предстоящие поставки уже скорректировали с учетом новых условий.
Сюжет
Тюмень

Эксперты рассказали, что ослабление рубля и повышение ставки утилизационного сбора для автомобилей приведут к заметному подорожанию иномарок. Однако изменение в этой области автобизнеса неизбежно повлечет перемены во всех остальных. Как этот. резкий скачок скажется на тюменском авторынке и почему электромобиль — это выгодно?

В России выросли ставки утилизационного сбора автомобилей

С 1 августа утильсбор для легковых и грузовых автомобилей в размере вырастет в 1,7-3,7 раза, с учётом конкретного вида техники и объема двигателя. А потому генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов, анализируя обстановку на рынке, готовится к ажиотажу и росту продаж.

«Цены в предстоящих поставках новых автомобилей уже скорректировали с учетом увеличенных коэффициентов утилизационного сбора, а также актуального курса валюты. Поэтому в ближайшие недели ожидаем повышенный спрос и на новые автомобили», — рассказал «Нашему городу» Иван Михайлов.

Он также добавил, что профессиональные площадки и частные лица ожидают повышения стоимости новых автомобилей, привезенных официально и по параллельному импорту.

Фото: 1MI

Аналитики авторынка предполагают, что иномарки, которые сейчас считаются наиболее доступными, вырастут в цене на 120-250 тысяч рублей. Рост цен на машины классом выше будет еще более ощутимым, однако это может положительно сказаться на отечественном автопроме.

«Сам вопрос этой индексации очень спорный, для него сейчас, с учетом ситуации с курсом рубля, не лучшее время. Учитывая рост цен, снизится спрос. Однако это решение может помочь простимулировать и профинансировать российских автопроизводителей», — считает автоаналитик Сергей Нестеров.
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Фото: 1MI

Пора бежать в автосалон?

Экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков отмечает, что с учетом падения рубля, с покупкой дорогих, импортных товаров и вправду стоит поспешить.

«Закуп для поставщиков станет дороже, а потому и цены на товары вырастут. Сейчас импорт продается еще по ценам, ориентированным на стоимость былой закупки, но вскоре ценник может серьезно подскочить», — говорит Вилков.

Иван Михайлов подчеркнул, что весь июнь и большую часть июля в его холдинге наблюдают повышенный спрос на подержанные автомобили «бюджетного» и «среднего» ценового сегмента.

«Эти два слова нужно взять в кавычки, так как эти определения не в полной мере соответствуют нынешней конъюнктуре рынка. Сейчас пользуются хорошим спросом компактные и среднеразмерные кроссоверы стоимостью от 2 до 3,5 миллионов рублей. Например, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq», — рассказал Михайлов.

Он убежден, что рынок новых автомобилей неизбежно потянет за собой и рынок б/у автомобилей. Поэтому покупатели прямо сейчас успевают приобрести автомобиль до повышения цен.

Фото: 1MI

Пора пересесть на электромобиль?

Генеральный директор ХК «Дина» также отметил увеличение спроса на электромобили, Михайлов связывает это с потребностью экономить на топливе, обслуживании, налогах и парковке в центре города.

Отметим, что в Тюменской области транспортный налог не распространяется на электромобили мощностью, соответственно, до 150 л. с. Хотя в в Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской областях, Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарской Республике этот налог отменен для электромобилей любой мощности.

Фото: 1MI

Но также, учитывая платные парковки, завербовавшие центр города, стоянка на которых для владельцев электромобилей является бесплатной, переход с бензина на электричество рассмотреть стоит.

«Но зимой суровой сибирской с ним будет непросто. Хотя, если город продолжит развивать и стимулировать продажу электромобилей установкой необходимых станций для его обслуживания, то смысл в этом действительно будет», — говорит Сергей Нестеров.

Таким образом сейчас, когда еще можно успеть купить автомобиль по ценам прошлых закупок, подходить к выбору автомобиля нужно осторожно. Покупка может оказаться грамотным вложением для дальнейшей перепродажи, что поможет сохранить вложенные в нее деньги. Однако стоит учитывать, что спрос на рынке может значительно снизится из-за роста цен, это коснется и б/у автомобилей.

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